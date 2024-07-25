Лига конференций
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Хорошо ли вы помните противостояние украинских команд со словенскими? Квиз от UA-Футбол
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Getty Images / Global Images Ukraine
25 июля житомирское "Полесье" дебютирует в еврокубках.
Во втором квалификационном раунде Лиги конференций 2024/25 украинская команда на выезде сыграет против словенской "Олимпии" из города Любляна.
Перед этой игрой мы вам предлагаем вспомнить, как отечественные клубы играли против словенских команд, пройдя наш квиз.
В тесте будут вопросы, касающиеся матчей исключительно во времена независимости Украины.
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