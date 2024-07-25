Хорошо ли вы помните противостояние украинских команд со словенскими? Квиз от UA-Футбол

25 июля житомирское "Полесье" дебютирует в еврокубках.

Во втором квалификационном раунде Лиги конференций 2024/25 украинская команда на выезде сыграет против словенской "Олимпии" из города Любляна.

Перед этой игрой мы вам предлагаем вспомнить, как отечественные клубы играли против словенских команд, пройдя наш квиз.

В тесте будут вопросы, касающиеся матчей исключительно во времена независимости Украины.