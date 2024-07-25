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Чоботенко: Олимпия - это нестандартная команда. Мы всё о них знаем в деталях
"Волки" тщательно готовились
ФК Полісся
Защитник "Полесья" Сергей Чоботенко оценил будущего соперника житомирского клуба в квалификации Лиги конференций - словенскую "Олимпию".
- Сергей, что бросается в глаза при первом взгляде на матчи против "Олимпии", чем они особенные с точки зрения футболиста?
- Хорошая команда, с хорошей историей. Могу сказать, что "Олимпия" - это нестандартная команда, где играют по такой особой схеме, насыщают очень атакующую свою линию, используют фланги. Мы все о них знаем в деталях, поэтому карты раскрывать не будем больше.
- "Полесье" уже проводило официальные матчи в этом сезоне, в отличие от "Олимпии". Будет ли это преимуществом для словенцев?
- Не знаю, один матч они провели - это не такой уж и гандикап. Думаю, что мы не будем как-то сильно отличаться.
- "Полесье" на этот матч поехало в новых официальных костюмах. Было ли вам удобно и как это повлияло на атмосферу команды и настроение?
- Да, немного дали итальянского стиля такого, поэтому получился интересный эксперимент со стороны нашего руководства. Они предложили нам эти костюмы, поэтому мы стараемся выделяться не только на поле, но и вне поля. Было удобно, нам повезло что было прохладно, поэтому всем было удобно.
Матч между "Олимпией" и "Полесьем" состоится сегодня, 25 июля, в 20:00.
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