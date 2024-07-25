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Чоботенко: Олимпия - это нестандартная команда. Мы всё о них знаем в деталях

Лига конференций

"Волки" тщательно готовились

Чоботенко: Олимпия - это нестандартная команда. Мы всё о них знаем в деталях

ФК Полісся

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Защитник "Полесья" Сергей Чоботенко оценил будущего соперника житомирского клуба в квалификации Лиги конференций - словенскую "Олимпию".

- Сергей, что бросается в глаза при первом взгляде на матчи против "Олимпии", чем они особенные с точки зрения футболиста?

- Хорошая команда, с хорошей историей. Могу сказать, что "Олимпия" - это нестандартная команда, где играют по такой особой схеме, насыщают очень атакующую свою линию, используют фланги. Мы все о них знаем в деталях, поэтому карты раскрывать не будем больше.

- "Полесье" уже проводило официальные матчи в этом сезоне, в отличие от "Олимпии". Будет ли это преимуществом для словенцев?

- Не знаю, один матч они провели - это не такой уж и гандикап. Думаю, что мы не будем как-то сильно отличаться.

- "Полесье" на этот матч поехало в новых официальных костюмах. Было ли вам удобно и как это повлияло на атмосферу команды и настроение?

- Да, немного дали итальянского стиля такого, поэтому получился интересный эксперимент со стороны нашего руководства. Они предложили нам эти костюмы, поэтому мы стараемся выделяться не только на поле, но и вне поля. Было удобно, нам повезло что было прохладно, поэтому всем было удобно.

Матч между "Олимпией" и "Полесьем" состоится сегодня, 25 июля, в 20:00.

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Александр Бураков
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