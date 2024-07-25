Олимпия - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Первый официальный матч для тренера во взрослом футболе и первая официальная еврокубковая встреча для "волков". Свой европейский путь "Полесье" начнет с противостояния с бронзовым призером Словении. В частности, во втором раунде квалификации Лиги конференций житомиряне под руководством Имада Ашура сыграют против "Олимпии" из Любляны. Битва мифических зверей против более чем реальных - "драконов" и "волков".

Все самые яркие события матча читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Второй раунд квалификации Лиги конференций сезона 2024/25

Четверг, 25-е июля

Словения, Любляна. Арена "Стожице"

Арбитр: Милош Миланович (Сербия)

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: Megogo Футбол 1