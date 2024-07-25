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MEGOGO бесплатно покажет дебютный матч Полесья в еврокубках

Лига конференций

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MEGOGO бесплатно покажет дебютный матч Полесья в еврокубках

Полесье

Новина українською

Поединок второго квалификационного раунда Лиги конференций между "Полесьем" и словенской "Олимпией" стриминговый сервис MEGOGO будет транслироваться бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба житомирского клуба.

"Смотрите наш матч эксклюзивно бесплатно на MEGOGO в разделе "Спорт", на канале MEGOGO Футбол Первый и на специальном поп-ап канале в разделе "Бесплатное ТВ", - говорится в заявлении.

Комментатор матча - Виталий Кравченко. Встреча пройдёт сегодня, 25 июля, в 20:00 по Киеву.

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.07.2024 в 14:52
Радісно
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Комментарии 1
Віктор Бокасса (Betwmount)
25.07.2024 в 14:52
Радісно
Ответить
0
2

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