MEGOGO бесплатно покажет дебютный матч Полесья в еврокубках

Поединок второго квалификационного раунда Лиги конференций между "Полесьем" и словенской "Олимпией" стриминговый сервис MEGOGO будет транслироваться бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба житомирского клуба.

"Смотрите наш матч эксклюзивно бесплатно на MEGOGO в разделе "Спорт", на канале MEGOGO Футбол Первый и на специальном поп-ап канале в разделе "Бесплатное ТВ", - говорится в заявлении.

Комментатор матча - Виталий Кравченко. Встреча пройдёт сегодня, 25 июля, в 20:00 по Киеву.