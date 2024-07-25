Лига конференций
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MEGOGO бесплатно покажет дебютный матч Полесья в еврокубках
Возможность привлечь ещё больше зрителей
Полесье
Поединок второго квалификационного раунда Лиги конференций между "Полесьем" и словенской "Олимпией" стриминговый сервис MEGOGO будет транслироваться бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба житомирского клуба.
"Смотрите наш матч эксклюзивно бесплатно на MEGOGO в разделе "Спорт", на канале MEGOGO Футбол Первый и на специальном поп-ап канале в разделе "Бесплатное ТВ", - говорится в заявлении.
Комментатор матча - Виталий Кравченко. Встреча пройдёт сегодня, 25 июля, в 20:00 по Киеву.
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Источник:ФК Полісся
Опубликовал: Александр Бураков
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.07.2024 в 14:52
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