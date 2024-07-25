ЛК. КуПС бит норвежцами (обновляется)

Второй квалификационный раунд Лиги конференций – это 98 команд, разделенных на 49 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выйдут в третий квалификационный раунд Лиги конференций; проигравшие попрощаются с еврокубками.

Первые матчи стадии разбиты на три игровых дня. О матчах Лиги конференций, которые состоялись 23-го - 24-го июля - ниже.

23-24.07.2024

В одном из противостояний одной из команд засчитано техническое поражение.

"Днепр-1" (Украина) - "Академия Пушкаша" (Венгрия) 0:3

Техническая победа венгров

25.07.2025

КуПС (Финляндия) - "Тромсе" (Норвегия) 0:1

Голы: Нордас 54

Северное дерби оказалось малорезультативным, но напряженным. Неуместно говорить о высшем классе какой-то из команд - это достойные друг друга соперники. Определяющей стала лучшая реализация голевых моментов футболистами "Тромсе".

"Жальгирис" (Литва) 19:00 "Пафос" (Кипр)

Голы:

"Сабуртало" (Грузия) 19:00 "Партизани" (Албания)

Голы:

"Ильвес" (Финляндия) 19:00 "Аустрия" (Австрия)

Голы:

"Млада" (Чехия) 19:00 "Трансинвест" (Литва)

Голы:

"Ноах" (Армения) 19:00 "Слима Вондерерз" (Мальта)

Голы:

"Сумгаит" (Азербайджан) 19:00 "Фехервар" (Венгрия)

Голы:

"Мегпис" (Гибралтар) 19:00 "Копенгаген" (Дания)

Голы:

"Милсами" (Молдова) 19:00 "Астана" (Казахстан)

Голы:

"Гоу Эхед Иглс" (Нидерланды) 19:30 "Бранн" (Норвегия)

Голы:

"Омония" (Кипр) 19:30 "Торпедо" (Кутаиси, Грузия)

Голы:

"Зира" (Азербайджан) 19:30 ДАК 1904 (Словакия)

Голы:

"Зимбру" (Молдова) 19:45 "Арарат-Армения" (Армения)

Голы:

"Баник" (Чехия) 20:00 "Урарту" (Армения)

Голы:

"Пакш" (Венгрия) 20:00 АЕК (Ларнака, Кипр)

Голы:

"Брондбю" (Дания) 20:00 "Ллапи" (Косово)

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"Дюделанж" (Люксембург) 20:00 "Хеккен" (Швеция)

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"Флориана" (Мальта) 20:00 "Витория Гимарайнш" (Португалия)

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"Хапоель" (Беєр-Шева, Израиль) 20:00 "Черно Море" (Болгария)

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"Цюрих" (Швейцария) 20:00 "Шелбурн" (Ирландия)

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"Юргорден" (Швеция) 20:00 "Прогресс" (Люксембург)

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"Маккаби" (Хайфа, Израиль) 20:00 "Сабах" (Азербайджан)

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"Олимпия" (Словения) 20:00 "Полесье" (Украина)

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Отчет о матче ⇒ ЗДЕСЬ

ЦСКА 1948 (Болгария) 20:30 "Будучность" (Черногория)

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ЧФР (Румыния) 20:30 "Неман" (Беларусь)

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"Башакшехир" (Турция) 20:45 "Ла Фиорита" (Сан-Марино)

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"Гент" (Бельгия) 21:00 "Викингур" (Фарерские острова)

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"Санкт-Галлен" (Швейцария) 21:00 "Тобол" (Казахстан)

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"Осиек" (Хорватия) 21:00 "Левадия" (Эстония)

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"Раднички 1923" (Сербия) 21:00 "Морнар" (Черногория)

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"Марибор" (Словения) 21:15 "Университатя" (Румыния)

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"Легия" (Польша) 21:45 "Карнарфон Таун" (Уэльс)

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"Валюр" (Исландия) 21:45 "Сент-Миррен" (Шотландия)

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"Викингур" (Исландия) 21:45 "Эгнатия" (Албания)

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"Сент-Патрикс" (Ирландия) 21:45 "Вадуц" (Лихтенштейн)

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"Сараево" (Босния и Герцеговина) 22:00 "Спартак" (Словакия)

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"Хайдук" (Хорватия) 22:00 ХБ Торсхавн (Фарерские острова)

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"Зрински" (Босния и Герцеговина) 22:00 "Браво" (Словения)

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"Стьярнан" (Исландия) 22:00 "Пайде" (Эстония)

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"Брейдаблик" (Исландия) 22:15 "Дрита" (Косово)

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