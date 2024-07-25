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ЛК. КуПС бит норвежцами (обновляется)
Первые матчи второго квалификационного раунда
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Второй квалификационный раунд Лиги конференций – это 98 команд, разделенных на 49 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выйдут в третий квалификационный раунд Лиги конференций; проигравшие попрощаются с еврокубками.
Первые матчи стадии разбиты на три игровых дня. О матчах Лиги конференций, которые состоялись 23-го - 24-го июля - ниже.
В одном из противостояний одной из команд засчитано техническое поражение.
"Днепр-1" (Украина) - "Академия Пушкаша" (Венгрия) 0:3
Техническая победа венгров
КуПС (Финляндия) - "Тромсе" (Норвегия) 0:1
Голы: Нордас 54
Северное дерби оказалось малорезультативным, но напряженным. Неуместно говорить о высшем классе какой-то из команд - это достойные друг друга соперники. Определяющей стала лучшая реализация голевых моментов футболистами "Тромсе".
"Жальгирис" (Литва) 19:00 "Пафос" (Кипр)
Голы:
"Сабуртало" (Грузия) 19:00 "Партизани" (Албания)
Голы:
"Ильвес" (Финляндия) 19:00 "Аустрия" (Австрия)
Голы:
"Млада" (Чехия) 19:00 "Трансинвест" (Литва)
Голы:
"Ноах" (Армения) 19:00 "Слима Вондерерз" (Мальта)
Голы:
"Сумгаит" (Азербайджан) 19:00 "Фехервар" (Венгрия)
Голы:
"Мегпис" (Гибралтар) 19:00 "Копенгаген" (Дания)
Голы:
"Милсами" (Молдова) 19:00 "Астана" (Казахстан)
Голы:
"Гоу Эхед Иглс" (Нидерланды) 19:30 "Бранн" (Норвегия)
Голы:
"Омония" (Кипр) 19:30 "Торпедо" (Кутаиси, Грузия)
Голы:
"Зира" (Азербайджан) 19:30 ДАК 1904 (Словакия)
Голы:
"Зимбру" (Молдова) 19:45 "Арарат-Армения" (Армения)
Голы:
"Баник" (Чехия) 20:00 "Урарту" (Армения)
Голы:
"Пакш" (Венгрия) 20:00 АЕК (Ларнака, Кипр)
Голы:
"Брондбю" (Дания) 20:00 "Ллапи" (Косово)
Голы:
"Дюделанж" (Люксембург) 20:00 "Хеккен" (Швеция)
Голы:
"Флориана" (Мальта) 20:00 "Витория Гимарайнш" (Португалия)
Голы:
"Хапоель" (Беєр-Шева, Израиль) 20:00 "Черно Море" (Болгария)
Голы:
"Цюрих" (Швейцария) 20:00 "Шелбурн" (Ирландия)
Голы:
"Юргорден" (Швеция) 20:00 "Прогресс" (Люксембург)
Голы:
"Маккаби" (Хайфа, Израиль) 20:00 "Сабах" (Азербайджан)
Голы:
"Олимпия" (Словения) 20:00 "Полесье" (Украина)
Голы:
Отчет о матче ⇒ ЗДЕСЬ
ЦСКА 1948 (Болгария) 20:30 "Будучность" (Черногория)
Голы:
ЧФР (Румыния) 20:30 "Неман" (Беларусь)
Голы:
"Башакшехир" (Турция) 20:45 "Ла Фиорита" (Сан-Марино)
Голы:
"Гент" (Бельгия) 21:00 "Викингур" (Фарерские острова)
Голы:
"Санкт-Галлен" (Швейцария) 21:00 "Тобол" (Казахстан)
Голы:
"Осиек" (Хорватия) 21:00 "Левадия" (Эстония)
Голы:
"Раднички 1923" (Сербия) 21:00 "Морнар" (Черногория)
Голы:
"Марибор" (Словения) 21:15 "Университатя" (Румыния)
Голы:
"Легия" (Польша) 21:45 "Карнарфон Таун" (Уэльс)
Голы:
"Валюр" (Исландия) 21:45 "Сент-Миррен" (Шотландия)
Голы:
"Викингур" (Исландия) 21:45 "Эгнатия" (Албания)
Голы:
"Сент-Патрикс" (Ирландия) 21:45 "Вадуц" (Лихтенштейн)
Голы:
"Сараево" (Босния и Герцеговина) 22:00 "Спартак" (Словакия)
Голы:
"Хайдук" (Хорватия) 22:00 ХБ Торсхавн (Фарерские острова)
Голы:
"Зрински" (Босния и Герцеговина) 22:00 "Браво" (Словения)
Голы:
"Стьярнан" (Исландия) 22:00 "Пайде" (Эстония)
Голы:
"Брейдаблик" (Исландия) 22:15 "Дрита" (Косово)
Голы:
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