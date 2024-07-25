ЛК. Мельник помог Фехервару победить, Радченко и Дедечко проигрывают безнадежно (обновляется)

Второй квалификационный раунд Лиги конференций – это 98 команд, разделенных на 49 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выйдут в третий квалификационный раунд Лиги конференций; проигравшие попрощаются с еврокубками.

Первые матчи стадии разбиты на три игровых дня. О матчах Лиги конференций, которые состоялись 23-го - 24-го июля - ниже.

23-24.07.2024

В одном из противостояний одной из команд засчитано техническое поражение.

"Днепр-1" (Украина) - "Академия Пушкаша" (Венгрия) 0:3

Техническая победа венгров

25.07.2025

КуПС (Финляндия) - "Тромсе" (Норвегия) 0:1

Голы: Нордас 54

Северное дерби оказалось малорезультативным, но напряженным. Неуместно говорить о высшем классе какой-то из команд - это достойные друг друга соперники. Определяющей стала лучшая реализация голевых моментов футболистами "Тромсе".

"Жальгирис" (Литва) - "Пафос" (Кипр) 2:1

Голы: Антал 17, Антал 26 - Жайру 62

Опасная ситуация для "Пафоса". Киприоты начинали свой путь в Лиге Европы, а сейчас рискуют вылететь из еврокубков вообще. Хотя 1:2 – не приговор. "Жальгирис" можно проходить.

Украинский легионер литовской команды Мирослав Мазур провел матч на скамейке запасных.

"Сабуртало" (Грузия) - "Партизани" (Албания) 2:0

Голы: Ноникашвили 31, Сылла 57

Удаление: Ррапай 48 ("Партизани", две желтые)

У Грузии уже есть одна потеря в этом еврокубковом сезоне. "Сабуртало", к счастью для болельщиков, сделал шаг от провала. 2:0 дома – очень удобный результат.

"Ильвес" (Финляндия) - "Аустрия" (Австрия) 2:1

Голы: Хаарала 51, Риски 88 - Лукас Кальвао 90

Наверное, стоит расценивать этот результат как сенсацию. Даже проигрывая в счете, "Аустрия" оставалась фаворитом этого матча. Через неделю в Австрии на "Аустрию" будет немалое давление: доказать, что 1:2 – это просто случайность.

"Млада" (Чехия) - "Трансинвест" (Литва) 2:0

Голы: Ладра 27, Кушей 38

Все спокойно. Тот, кто должен был, тот и победил. Хотя персональным болельщикам Артема Радченко очень обидно – украинец провел 86 минут за литовскую команду, но уходил с поля с низко опущенной головой.

"Ноах" (Армения) - "Слима Вондерерз" (Мальта) 7:0

Голы: Пенсон 19, Грегорио 28, Грегорио 31, Грегорио 56, Чинари 71, Чинари 72, Феррейра 90

Полное преимущество одной из команд - тотальный разгром. Не о чем говорить. "Ноах" идет дальше, хотя официально это оформит через неделю.

"Сумгаит" (Азербайджан) - "Фехервар" (Венгрия) 1:2

Голы: Абдуллазаде 20 - Кристенсен 39, Шпандлер 52

Удаление: Хачаев 32 ("Сумгаит", две желтые)

Богдан Мальник (все регламентированное время) помог "Фехервару" одолеть сопротивление "Сумгаита". Хотя именно команда из Азербайджана открыла счет. Хозяевам испортило картину удаление на 32-й минуте – после этого было очень трудно.

"Мегпис" (Гибралтар) - "Копенгаген" (Дания) 0:3

Голы: Эльюнуссі 30, Клаэссон 62, Фроголд 65

Не удивительно. "Копенгаген" – на три головы сильнее, что и подтвердил первый матч противостояния. Можно с уверенностью говорить, что дальше пройдет представитель Дании.

"Милсами" (Молдова) - "Астана" (Казахстан) 1:1

Голы: Кой Лупано 90 - Грипши 57

Представитель Молдовы проявил характер, уйдя от поражения на 90-й минуте. Украинский легионер "Милсами" Ярослав Терехов провел матч на скамейке запасных.

"Гоу Эхед Иглс" (Нидерланды) - "Бранн" (Норвегия) 0:0

Удаление: Ллансана 90+2

Матч без голов, но с прямой красной карточкой. Отмечаем именно ее, ведь судила этот матч украинская бригада арбитров во главе с Денисом Шурманом.

Все решится через неделю.

"Омония" (Кипр) - "Торпедо" (Кутаиси, Грузия) 3:1

Голы: Кулибали 41, Кулибали 78, Эвандру 84 - Фелипе Пирес 75

Похоже, второй потери в сезоне грузинам не избежать. Трудно будет отыграться после 1:3. Но победа "Омонии" – полностью заслуженная.

"Зира" (Азербайджан) - ДАК 1904 (Словакия) 4:0

Голы: Рафаэль Утсиг 29, Мартинс Жуниор 31, Волков 51, Волков 53

"Зира" едва не прошла "Шериф" в Лиге Европы. Там немного не повезло, но сейчас азербайджанская команда оттянулась сполна. Четыре гола в ворота ДАК 1904 – декласация.

Тарас Качараба отыграл за ДАК 1904 все девяносто минут.

"Зимбру" (Молдова) - "Арарат-Армения" (Армения) 0:3

Голы: Серобян 23, Оканси 74, Оканси 89

Эта пара могла бы нам быть особенно интересной в контексте "Днепра-1" - победитель противостояния мог сыграть с украинской командой. Но днепряне так и не вышли на старт, оставив лишь боль. А так-то дальше пройдет, наверняка, "Арарат-Армения".

По обе стороны в этом матче были украинцы. Денис Дедечко отыграл за "Зимбру" первый тайм, Даниил Кучер остался в запасе "Арарат-Армении".

"Баник" (Чехия) 20:00 "Урарту" (Армения)

Голы:

"Пакш" (Венгрия) 20:00 АЕК (Ларнака, Кипр)

Голы:

"Брондбю" (Дания) 20:00 "Ллапи" (Косово)

Голы:

"Дюделанж" (Люксембург) 20:00 "Хеккен" (Швеция)

Голы:

"Флориана" (Мальта) 20:00 "Витория Гимарайнш" (Португалия)

Голы:

"Хапоель" (Беєр-Шева, Израиль) 20:00 "Черно Море" (Болгария)

Голы:

"Цюрих" (Швейцария) 20:00 "Шелбурн" (Ирландия)

​​​​​​​Голы:

"Юргорден" (Швеция) 20:00 "Прогресс" (Люксембург)

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"Маккаби" (Хайфа, Израиль) 20:00 "Сабах" (Азербайджан)

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"Олимпия" (Словения) 20:00 "Полесье" (Украина)

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Отчет о матче ⇒ ЗДЕСЬ

ЦСКА 1948 (Болгария) 20:30 "Будучность" (Черногория)

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ЧФР (Румыния) 20:30 "Неман" (Беларусь)

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"Башакшехир" (Турция) 20:45 "Ла Фиорита" (Сан-Марино)

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"Гент" (Бельгия) 21:00 "Викингур" (Фарерские острова)

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"Санкт-Галлен" (Швейцария) 21:00 "Тобол" (Казахстан)

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"Осиек" (Хорватия) 21:00 "Левадия" (Эстония)

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"Раднички 1923" (Сербия) 21:00 "Морнар" (Черногория)

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"Марибор" (Словения) 21:15 "Университатя" (Румыния)

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"Легия" (Польша) 21:45 "Карнарфон Таун" (Уэльс)

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"Валюр" (Исландия) 21:45 "Сент-Миррен" (Шотландия)

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"Викингур" (Исландия) 21:45 "Эгнатия" (Албания)

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"Сент-Патрикс" (Ирландия) 21:45 "Вадуц" (Лихтенштейн)

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"Сараево" (Босния и Герцеговина) 22:00 "Спартак" (Словакия)

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"Хайдук" (Хорватия) 22:00 ХБ Торсхавн (Фарерские острова)

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"Зрински" (Босния и Герцеговина) 22:00 "Браво" (Словения)

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"Стьярнан" (Исландия) 22:00 "Пайде" (Эстония)

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"Брейдаблик" (Исландия) 22:15 "Дрита" (Косово)

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