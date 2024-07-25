Житомиряне дебютируют в еврокубках. Стартовые составы команд на матч Олимпия - Полесье

Сегодня, 25 июля, житомирское "Полесье" дебютирует в еврокубках выездным поединком 2-го раунда квалификации Лиги конференций с "Олимпией" Любляна.

Матч начнется в 20:00 и уже известны стартовые составы команд.

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"Полесье": Волынец, Михайличенко, Сарапий, Майсурадзе, Чоботенко, Крушинский, Коста, Назаренко, Мустафаев, Гуцуляк, Будковский

Запасные: Кудрик, Улиханец, Матич, Лукас Тейлор, Бистрич, Смоляков, Виалле, Козак, Соуза

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка .

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.