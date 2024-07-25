Тренер Полесья: К матчам с Олимпией подходим с огромным желанием создать нечто историческое

Главный тренер " Полесья " Имад Ашур ответил на вопросы журналистов перед матчем квалификации Лиги конференций с "Олимпией".

- Как вообще настроение перед столь важным историческим поединком?

- Исторический поединок, историческое настроение, волшебное. Очень был интересный, непредсказуемый со сложностями, но нормальными для любого процесса период подготовки. Вышли на заключительную неделю перед стартом. В хорошем настроении, с огромным желанием создать нечто историческое.

- Насколько вы довольны адаптацией новичков, все ли сейчас работают с командой, нет ли у кого-то повреждений?

- Насколько известно, у нас один из новичков, а именно Даниил Бескоровайный получил повреждение, еще достаточно давно. Так же клуб объявлял достаточное количество состоявшихся в последнее время трансферов, достаточно большое количество новичков сейчас тренируются с группой, на сегодняшний день перед заключительной тренировкой все здоровы, так же у нас идет расчет на определенное количество из этих новичков, но завтра уже игра покажет кто из них получит свою возможность.

– В команде много изменений. Какого результата ожидаете в первых поединках по сути обновленного "Полесья".

– Я говорил предварительно, что любой поединок, любая игра, которая к нам относится, единственное что нас должно волновать и беспокоить именно с точки зрения подготовки это именно в день игры. Завтра я рассчитываю на то, что ни для кого не будет ничего существовать на эти полтора часа и финишную прямую подготовительную перед матчем. Соответственно мы все это делаем для того, чтобы достигать максимального результата в каждой игре. Уже игра расставит все по местам, потому что мы очень хотим для себя понять, на каком этапе мы находимся сейчас и только игра на это может дать ответ. Но, безусловно, мы готовимся, предполагаю, что так же как и все к игре, в которой мы сможем повысить вероятность получить максимальный результат, а именно победу.

- Имад, какими критериями вы руководствуетесь по выбору стартового состава и как планируете адаптировать стратегию команд к Европейским соревнованиям, в частности, в матчах против "Олимпии"?

- Для меня всегда был очень важный процесс подготовки, а именно тренировки. Когда мы готовимся к какому-нибудь событию, мы должны понимать, какой путь мы прошли к этому. Соответственно каждый из игроков, желающих получить возможность принять участие в "спектакле", должен ежедневно, как профессионал, отдаваться полностью на тренировках. Это мое личное убеждение и я требую от каждого, кто работает и помогает игрокам развиваться, от себя так же. Поэтому тренировочный процесс, контролируемый и ежедневный - это ключевой фактор того, как мы выбираем основной состав, кроме особенностей возможного соперника, кроме особенностей графика. Для меня этот процесс всегда был таким, и всегда будет. Я уже говорил предварительно, что игроки затрудняют этот процесс и на этот день это не изменилось.