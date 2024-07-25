  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Квалификация ЛК. Олимпия - Полесье 2:0. Драконы съели волков
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Квалификация ЛК. Олимпия - Полесье 2:0. Драконы съели волков

Лига конференций
Обновлено

Первый блин в еврокубках комом

Квалификация ЛК. Олимпия - Полесье 2:0. Драконы съели волков

Фото пресслужби ФК "Полісся"

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Старт дебютного поединка во взрослом футболе для Имада Ашура оказался не слишком богатым на события, зато не особо нервным. Хотя и при этом, определенный мандраж в ногах футболистов житомирской команды чувствовался. Как-никак, а первый еврокубковый матч в истории клуба.

Первый более-менее перспективный момент во встрече пришел именно от "волков". Перешедший из "Днепра-1" Гуцуляк прорвался по правому флангу, но ряд рикошетов свел его прострел на нет.

Ближе к экватору первого тайма общий темп игры ощутимо повысился. Сначала "Полесье" отбилось от нашествия угловых в исполнении хозяев, а после этого и само сходило в вылазку, однако удар у Таллеса не получился. Закипать и начали эмоции, в спортивном смысле. Никто из игроков не хотел уступать в борьбе, из-за чего арбитр вынужден был показать сразу несколько желтых карточек за короткий период. Футболисты действовали жестко и часто шли в прямые стыки, однако до откровенной грубости не доходило.

Под занавес первой половины игра максимально раскрылась. Команды действовали агрессивно и активно. В общем, первый тайм был интересным и достаточно равным. Хотя, все же, эпизодами опаснее выглядели именно "драконы". Они же на правах хозяина встречи и доминировали по показателю владения мячом.

Начало вторых 45 минут однозначно было именно словенцами. Подопечные Виктора Санчеса повысили скорости и заставили "волков" сесть на свою половину. И это давление довольно быстро дало плоды. Житомиряне откровенно упустили Флоруца, который прорвался по правому флангу и попал в дальний угол ворот Волынца.

Казалось, что после этого хозяева отойдут назад и отдадут инициативу, однако словенская команда наоборот продолжила зажимать житомирян и чуть не удвоила свое преимущество.

Квалификация ЛК. Олимпия - Полесье 2:0. Драконы съели волков - изображение 1

Имад Ашур заметно нервничал и пытался перевернуть сценарий игры заменами. Но результата это не давало, словенцы продолжали контролировать мяч и действовать первым номером. Очень тяжело "волкам" удавался выход из-под прессинга "драконов". Футболисты "Олимпии" грамотно и методично перекрывали зоны.

В концовке матча украинская команда все же сумела сходить в несколько атак, но пропустила сама... После того как гости пошли большими силами вперед, уже в компенсированное время Пинту успешно завершил контратаку "Олимпии" и удвоил разрыв в счете - 2:0.

Не сказать, что это был какой-то тотальный провал. Выглядели "волки" отрывками вполне прилично, но проиграли справедливо и по игре. Все только начинается, два гола еще не приговор. Главное - тренерскому штабу и игрокам "Полесья" спокойно провести работу над ошибками. А прежде всего успокоить нервы. Да, конечно, все понятно - давление первого опыта. Но это чрезмерное волнение и дрожь ощущались даже через экран.

Куча новичков и молодой тренер-дебютант. Поэтому, ради правды, это "Полесье" только формируется. То, что было, выглядело не так уж и ужасно или прям катастрофически. Нет, совсем нет. Определенные проблески идей 36-летнего коуча "волков" есть, но работы еще очень и очень много.

Квалификация ЛК. Олимпия - Полесье 2:0. Драконы съели волков - изображение 2

Фото пресс-службы ФК "Полесье"

Второй раунд квалификации Лиги конференций сезона 2024/25

Четверг, 25-е июля

Словения, Любляна. Арена "Стожице"

"Олимпия" - "Полесье" 2:0

Гол: Флоруц 56, Пинту 90+2

"Олимпия": Видовшек - Фернандеш Суалехе, Мухамедбергович, Ратник, Силва (Ласицкас 80) - Агба, Доффо - Швайцер (Дурдов 80), Бултам (Брест 80), Флоруц (Пинту 64) - Коич.

Главный тренер Олимпии: Виктор Санчес.

"Полесье": Волынец - Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Майсурадзе (Лукас Тейлор 57) - Крушинский, Таллес Кошта, Назаренко, Мустафаев (Козак 57), Гуцуляк (Пайшао 68) - Будковский (Бристрич 61).

Главный тренер: Имад Ашур.

Предупреждения: Силва 31, Коич 33, Сарапий 26, Будковский 31, Имад Ашур 78.

Арбитр: Хавьер Альберола Рохас (Испания).

По теме
yellow-arrow
ЛК. Мельник помог Фехервару победить, Шахов, Радченко и Дедечко проигрывают безнадежно (обновляется)
yellow-arrow
Первый блин комом. Олимпия - Полесье 2:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Полесье пропускает гол от Олимпии на старте второго тайма
Полесье (Житомир) Олимпия (Любляна)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Comment06 (Украина)
25.07.2024 в 23:20
Ну, навіщо Україні 5 команд в єврокубках? Щоб вилітати на ранніх стадіях, бути поставниками очок в групах та створювати негативні емоції вболівальникам? І коефіціент вище, коли ділити набрані Шахтарем і Динамо(бо більше ніхто не приносить) на 3, а не на 5. Після развалу Металіста, Дніпра і Зорі нема в нас достойних єврокубків навіть трьох команд!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 43
Comment06 (Украина)
25.07.2024 в 23:20
Ну, навіщо Україні 5 команд в єврокубках? Щоб вилітати на ранніх стадіях, бути поставниками очок в групах та створювати негативні емоції вболівальникам? І коефіціент вище, коли ділити набрані Шахтарем і Динамо(бо більше ніхто не приносить) на 3, а не на 5. Після развалу Металіста, Дніпра і Зорі нема в нас достойних єврокубків навіть трьох команд!
Ответить
0
0
жека-киев (биг виладж)
25.07.2024 в 23:24
А ше колись Чорногорець пройшов 3 раунди і попав в ЛЄ. Навіть грєбаний колгоспник, пройшовши 2 раундах проходив в групу.
Ответить
0
0
avatar
Вarcelinius
25.07.2024 в 23:34
больше команд - меньше кэф, меньше команд - больше кэф, больше команд - меньше кэф, меньше команд - больше кэф, больше команд - меньш... Может в консерватории, шо-то подправить?
Ответить
0
0
avatar
Вarcelinius
25.07.2024 в 23:18
Ничё-ничё... ребята в месте соберутся, сядут, потужно подумают и уже в ответке выдадут нам на гора...
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
25.07.2024 в 23:31
Тебе разве что успокоительное выдадут. Иди грязные ноги мой и ногти стриги
Ответить
0
0
storm_ua (Николаев)
25.07.2024 в 22:57
Ужас, с таким уровнем игроков в европе делать нечего. Ничего личного, онли футбол
Ответить
3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.07.2024 в 22:55
лопiсся
Ответить
4
0
avatar
Вarcelinius
25.07.2024 в 23:24
всё анаграммишь..
Ответить
0
0
жека-киев (биг виладж)
25.07.2024 в 22:42
Гравці в командах, приблизно одного рівня.. Але Олімпія грала в організований футбол, гравці розуміли, що роблять.... Полісся грало в бєй-бєгі. Цей Ашур, мильна бульбашка. Фізично, можливо, він їх, ще коє як підготував, а гри ніякої не поставив.
Ответить
3
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
25.07.2024 в 22:43
Коментатор словенець постійно повторював, що Полісся перед сезоном накупило гравців на 6 млн євро
Ответить
3
0
жека-киев (биг виладж)
25.07.2024 в 23:08
Такцепіздєжь)) А кого вони взяли за суттєві гроші?Сарапій, Гуцуляк, Безкоровайний. Інші це молодняк. 2.5-3 ляма всі.
 
0
0
жека-киев (биг виладж)
25.07.2024 в 23:21
Сьогодні прочитав, що бюджет зп середняка ліги2 - Бордо, за минулий сезон 25 лям. Там правда і заробітки інші, бабки від телебачення і квитків. Але, як кажуть, - відчуйте різницю
 
0
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
25.07.2024 в 22:33
Це вже виліт на 98 відсотків. Попереду взагалі беззубо грали. Краще би Динамо не вигравало у Руха в останньому турі
Ответить
3
0
Геродот (Винница)
25.07.2024 в 22:24
К сожалению, проиграли. Что бросилось в глаза? Во-первых, полная несыгранность игроков команды. Командной игры как таковой не было, каждый пытался сам войти в штрафную. Все навесы в штрафную легко отбивались игроками Олимпии. Не было и скоростей, Будкивский и Гуцуляк выглядели как-то тяжеловесно и справедливо были заменены. Во-вторых, наши проигрывали и силовую борьбу, к тому же словенцам давалось много простора, в т.ч. и в штрафной, вспомните, как забивался второй гол в ворота "Полесья". Словенцы тоже особо мастерством не блистали, но выглядели в плане сыгранности , игры в пас много лучше Полесья. Конечно, можно что-то списать на волнение, первую игру в еврокубках, но сегодня Полесье проиграло закономерно. Будем надеяться на ответную игру, но сегодня команда не выглядела той, руководство которой заявляло стремлении в этом сезоне завоевать чемпионство и Кубок Украины.
Ответить
4
0
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
25.07.2024 в 22:20
ФК "АТБ" не вышел на международный уровень...смысл туда выходить на 2 матча?!И это была Олимпия,представитель Словении
Ответить
3
0
oda1979 (Запорожье)
25.07.2024 в 22:18
Ребята перегорели. В ответке 4-0 и проход дальше. Олимпия на опыте. Полесье на классе.
Ответить
0
9
Djarik
25.07.2024 в 22:37
Бугага
Ответить
4
1
avatar
Вarcelinius
25.07.2024 в 23:27
Debilus Grandiozus
 
0
0
oda1979 (Запорожье)
25.07.2024 в 23:35
Два сиамских дурачка прибежали. Имбицилы, ложите вашу общую морщинистую задницу спать
 
0
0
tekutiev (донецк,Украина)
25.07.2024 в 23:30
вызовите ему санитаров
Ответить
0
0
vlotko (Броди)
25.07.2024 в 22:13
Мабуть кульки в АТБ знову подорожчають.
Ответить
8
0
Термит (Київ)
25.07.2024 в 22:12
Капець! Словенія - 2 млн. населення, це як Житомирська і Рівненська області, всі більш-менш пристойні футболісти грають у більш багатих європейських клубах, і при цьому вони на голову вище Полісся, у якого по українським міркам - дуже достойний склад(((
Ответить
9
0
alex.belogubko (одесса)
25.07.2024 в 22:09
набрали игроков для дворового УПЛ --рано вам ещё в ЕК и тренер второй Ротань--убирайте не чего хорошего не будет одни понты
Ответить
0
3
Serhio79 (Kyiv)
25.07.2024 в 22:05
Адміни, ви в майбутнє зазирнули? Сербські арбітри судитимуть матч-відповідь за тиждень, а сьогодні судили іспанська бригада
Ответить
4
0
oda1979 (Запорожье)
25.07.2024 в 22:18
Не умничай.
Ответить
0
7
avatar
Вarcelinius
25.07.2024 в 23:11
пшёл нах отсюда к а ц а п
 
1
0
Romerik (YNWA)
25.07.2024 в 22:05
Добре що з наступного сезону на 1 команду менше у єврокубках. З такими євробійцями далеко заїдемо Те саме ще й кривбас чекає. Знову максимум 2 команди будуть набирати бали
Ответить
5
1
avatar
Вarcelinius
25.07.2024 в 23:02
А шо разве Кривбасс в группу ЛК не попадает, если Викторию не пройдёт?
Ответить
0
2
Віктор Бокасса (Betwmount)
25.07.2024 в 23:05
Ні, ще буде один відбірковий етап
 
2
0
avatar
Вarcelinius
25.07.2024 в 23:08
Блъ, как всё сложно в этой Европе...
 
0
0
alex.belogubko (одесса)
25.07.2024 в 22:05
Тренеру АШУРУ пора в отставку --это второй РОТАНЬ --убирайте срочно одни понты
Ответить
4
1
жека-киев (биг виладж)
25.07.2024 в 22:38
Ротань краще
Ответить
2
0
Зритель (Харьков)
25.07.2024 в 22:05
Величезна різниця в класі. Говорити нема про що.
Ответить
4
0
sametoy10 (Київ-Світловодськ)
25.07.2024 в 22:01
ШЛАК...
Ответить
1
1
sametoy10 (Київ-Світловодськ)
25.07.2024 в 22:00
Незламно зламані))))
Ответить
3
0
Alex-696 (Немирів)
25.07.2024 в 21:59
Мінус ще один клуб в ЄК.
Ответить
4
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
25.07.2024 в 21:59
Вже "увійшли" в історію....Знову залишаються Динамо та Шахтар..
Ответить
6
0
Alex-696 (Немирів)
25.07.2024 в 22:00
Ну, ще Кривбас так-сяк. Можливо. Хоча це не точно)))
Ответить
0
3
Віктор Бокасса (Betwmount)
25.07.2024 в 22:37
Дуже неточно
 
0
0
sametoy10 (Київ-Світловодськ)
25.07.2024 в 21:59
Штучно зачата команда для відмивання бабла...Зібрання в єдно того, від чого всі відмовились...Пєчаль...
Ответить
9
1
Не дармоед (Запорожье)
25.07.2024 в 21:57
Все як завжди,спочатку ПОТУЖНІ слова,а виході пшик.
Ответить
7
0
Hate_Hate (Ukraine )
25.07.2024 в 21:57
Потужно)
Ответить
5
1
Djarik
25.07.2024 в 21:57
Гімно колхозне.
Ответить
11
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости