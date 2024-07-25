Квалификация ЛК. Олимпия - Полесье 2:0. Драконы съели волков

Старт дебютного поединка во взрослом футболе для Имада Ашура оказался не слишком богатым на события, зато не особо нервным. Хотя и при этом, определенный мандраж в ногах футболистов житомирской команды чувствовался. Как-никак, а первый еврокубковый матч в истории клуба.

Первый более-менее перспективный момент во встрече пришел именно от "волков". Перешедший из "Днепра-1" Гуцуляк прорвался по правому флангу, но ряд рикошетов свел его прострел на нет.

Ближе к экватору первого тайма общий темп игры ощутимо повысился. Сначала "Полесье" отбилось от нашествия угловых в исполнении хозяев, а после этого и само сходило в вылазку, однако удар у Таллеса не получился. Закипать и начали эмоции, в спортивном смысле. Никто из игроков не хотел уступать в борьбе, из-за чего арбитр вынужден был показать сразу несколько желтых карточек за короткий период. Футболисты действовали жестко и часто шли в прямые стыки, однако до откровенной грубости не доходило.

Под занавес первой половины игра максимально раскрылась. Команды действовали агрессивно и активно. В общем, первый тайм был интересным и достаточно равным. Хотя, все же, эпизодами опаснее выглядели именно "драконы". Они же на правах хозяина встречи и доминировали по показателю владения мячом.

Начало вторых 45 минут однозначно было именно словенцами. Подопечные Виктора Санчеса повысили скорости и заставили "волков" сесть на свою половину. И это давление довольно быстро дало плоды. Житомиряне откровенно упустили Флоруца, который прорвался по правому флангу и попал в дальний угол ворот Волынца.

Казалось, что после этого хозяева отойдут назад и отдадут инициативу, однако словенская команда наоборот продолжила зажимать житомирян и чуть не удвоила свое преимущество.

Имад Ашур заметно нервничал и пытался перевернуть сценарий игры заменами. Но результата это не давало, словенцы продолжали контролировать мяч и действовать первым номером. Очень тяжело "волкам" удавался выход из-под прессинга "драконов". Футболисты "Олимпии" грамотно и методично перекрывали зоны.

В концовке матча украинская команда все же сумела сходить в несколько атак, но пропустила сама... После того как гости пошли большими силами вперед, уже в компенсированное время Пинту успешно завершил контратаку "Олимпии" и удвоил разрыв в счете - 2:0.

Не сказать, что это был какой-то тотальный провал. Выглядели "волки" отрывками вполне прилично, но проиграли справедливо и по игре. Все только начинается, два гола еще не приговор. Главное - тренерскому штабу и игрокам "Полесья" спокойно провести работу над ошибками. А прежде всего успокоить нервы. Да, конечно, все понятно - давление первого опыта. Но это чрезмерное волнение и дрожь ощущались даже через экран.

Куча новичков и молодой тренер-дебютант. Поэтому, ради правды, это "Полесье" только формируется. То, что было, выглядело не так уж и ужасно или прям катастрофически. Нет, совсем нет. Определенные проблески идей 36-летнего коуча "волков" есть, но работы еще очень и очень много.

Фото пресс-службы ФК "Полесье"

Второй раунд квалификации Лиги конференций сезона 2024/25

Четверг, 25-е июля

Словения, Любляна. Арена "Стожице"

"Олимпия" - "Полесье" 2:0

Гол: Флоруц 56, Пинту 90+2

"Олимпия": Видовшек - Фернандеш Суалехе, Мухамедбергович, Ратник, Силва (Ласицкас 80) - Агба, Доффо - Швайцер (Дурдов 80), Бултам (Брест 80), Флоруц (Пинту 64) - Коич.

Главный тренер Олимпии: Виктор Санчес.

"Полесье": Волынец - Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Майсурадзе (Лукас Тейлор 57) - Крушинский, Таллес Кошта, Назаренко, Мустафаев (Козак 57), Гуцуляк (Пайшао 68) - Будковский (Бристрич 61).

Главный тренер: Имад Ашур.

Предупреждения: Силва 31, Коич 33, Сарапий 26, Будковский 31, Имад Ашур 78.

Арбитр: Хавьер Альберола Рохас (Испания).