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Палкин посетил еврокубковый матч Полесья в Словении. ФОТО
Сегодня гендир горняков поддерживает Полесье
shakhtar.com
25 июля "Полесье" проводит свой первый еврокубковый матч в истории – в рамках второго раунда квалификации Лиги конференций 2024/25 житомирская команда в Любляне играет против местной "Олимпии".
Посетил матч и генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин.
"Сегодня поддерживаем Полесье", – написал Палкин в сториз в Instagram.
Отметим, что "Шахтер" свои летние сборы также проводит в Словении.
Напомним, что после первого тайма счет в матче "Олимпия" - "Полесье" не открыт – 0:0.
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