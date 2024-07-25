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Палкин посетил еврокубковый матч Полесья в Словении. ФОТО

Лига конференций
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Сегодня гендир горняков поддерживает Полесье

Палкин посетил еврокубковый матч Полесья в Словении. ФОТО

shakhtar.com

Новина українською

25 июля "Полесье" проводит свой первый еврокубковый матч в истории – в рамках второго раунда квалификации Лиги конференций 2024/25 житомирская команда в Любляне играет против местной "Олимпии".

Посетил матч и генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин.

"Сегодня поддерживаем Полесье", – написал Палкин в сториз в Instagram.

Отметим, что "Шахтер" свои летние сборы также проводит в Словении.

Напомним, что после первого тайма счет в матче "Олимпия" - "Полесье" не открыт – 0:0.

UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

Палкин посетил еврокубковый матч Полесья в Словении. ФОТО - изображение 1

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Источник:
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Опубликовал: Михаил Черныш
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