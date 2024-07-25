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Полесье пропускает гол от Олимпии на старте второго тайма

Лига конференций
Обновлено

Полесье пропустило на 56-й минуте

Полесье пропускает гол от Олимпии на старте второго тайма

ФК Полісся

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25 июля стартовал первый матч второго раунда квалификации Лиги конференций 2024/25 между ФК "Олимпия" и "Полесьем".

Хозяева сумели сохранить мяч на половине поля житомирцев, перевели снаряд с левого фланга на правый, где Флоруц на углу штрафной сместился под удар и четко попал под дальнюю штангу.

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Текущий счет – 1:0.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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