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Полесье пропускает гол от Олимпии на старте второго тайма
Полесье пропустило на 56-й минуте
ФК Полісся
25 июля стартовал первый матч второго раунда квалификации Лиги конференций 2024/25 между ФК "Олимпия" и "Полесьем".
Хозяева сумели сохранить мяч на половине поля житомирцев, перевели снаряд с левого фланга на правый, где Флоруц на углу штрафной сместился под удар и четко попал под дальнюю штангу.
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Текущий счет – 1:0.
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