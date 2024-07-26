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Полесье стало 22-м украинским дебютантом еврокубков

Лига конференций

Исторический матч с неудачным результатом

Полесье стало 22-м украинским дебютантом еврокубков

polissyafc.com

Новина українською

Во 2-м раунде квалификации Лиги конференций "волки" впервые выступили на международной арене. До этого 21 представитель Украины уже успел сыграть в турнирах УЕФА. Приводим весь список дебютантов и год, когда они провели первый матч на европейских соревнованиях во времена Независимости.

  • 1992: “Таврия”, “Черноморец”, “Динамо”
  • 1993: “Карпаты”, “Днепр”
  • 1994: “Шахтер”
  • 1996: “Нива” (Винница)
  • 1997: “Ворскла”
  • 1998: ЦСКА
  • 1999: “Кривбасс”
  • 2002: “Металлург” (Донецк), “Металлург” (Запорожье)
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  • 2004: “Мариуполь”
  • 2007: “Металлист”
  • 2012: “Арсенал”
  • 2014: “Заря”
  • 2016: “Александрия”
  • 2017: “Олимпик”
  • 2020: “Десна”, “Колос”
  • 2022: “Днепр-1”
  • 2024: “Полесье”

Еще одним дебютантом мог стать "Рух", но львовяне потеряли очки на финише прошлого сезона.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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