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Полесье стало 22-м украинским дебютантом еврокубков
Исторический матч с неудачным результатом
polissyafc.com
Во 2-м раунде квалификации Лиги конференций "волки" впервые выступили на международной арене. До этого 21 представитель Украины уже успел сыграть в турнирах УЕФА. Приводим весь список дебютантов и год, когда они провели первый матч на европейских соревнованиях во времена Независимости.
- 1992: “Таврия”, “Черноморец”, “Динамо”
- 1993: “Карпаты”, “Днепр”
- 1994: “Шахтер”
- 1996: “Нива” (Винница)
- 1997: “Ворскла”
- 1998: ЦСКА
- 1999: “Кривбасс”
- 2002: “Металлург” (Донецк), “Металлург” (Запорожье)
- 2004: “Мариуполь”
- 2007: “Металлист”
- 2012: “Арсенал”
- 2014: “Заря”
- 2016: “Александрия”
- 2017: “Олимпик”
- 2020: “Десна”, “Колос”
- 2022: “Днепр-1”
- 2024: “Полесье”
Еще одним дебютантом мог стать "Рух", но львовяне потеряли очки на финише прошлого сезона.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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