Полесье стало 22-м украинским дебютантом еврокубков

Во 2-м раунде квалификации Лиги конференций "волки" впервые выступили на международной арене. До этого 21 представитель Украины уже успел сыграть в турнирах УЕФА. Приводим весь список дебютантов и год, когда они провели первый матч на европейских соревнованиях во времена Независимости.

1992: “Таврия”, “Черноморец”, “Динамо”

“Таврия”, “Черноморец”, “Динамо” 1993: “Карпаты”, “Днепр”

“Карпаты”, “Днепр” 1994: “Шахтер”

“Шахтер” 1996: “Нива” (Винница)

“Нива” (Винница) 1997: “Ворскла”

“Ворскла” 1998: ЦСКА

ЦСКА 1999: “Кривбасс”

“Кривбасс” 2002: “Металлург” (Донецк), “Металлург” (Запорожье)

2004: “Мариуполь”

“Мариуполь” 2007: “Металлист”

“Металлист” 2012: “Арсенал”

“Арсенал” 2014: “Заря”

“Заря” 2016: “Александрия”

“Александрия” 2017: “Олимпик”

“Олимпик” 2020: “Десна”, “Колос”

“Десна”, “Колос” 2022: “Днепр-1”

“Днепр-1” 2024: “Полесье”

Еще одним дебютантом мог стать "Рух", но львовяне потеряли очки на финише прошлого сезона.