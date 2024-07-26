Ашур: Полесье - это стая, которая сейчас находится в процессе формирования

Главный тренер "Полесья" прокомментировал поражение от "Олимпии" (0:2) в первом матче второго раунда квалификации Лиги Конференции и оценил шансы подопечных на проход в следующую стадию отбора.

- Господин Имад, поединок оказался для "Полесья" очень тяжелым. Какие эмоции испытываете внутри, ваше резюме матча?

- Очень тяжелый, мне кажется, поединок для обеих команд выдался, потому что мы все видели, что явных моментов и эпизодов было не так много, но определенные моменты все-таки создали как у одних, так и у других ворот. Теперь вопрос в том, что те эпизоды, в которых мы как следствие получили голы, повлиявшие на результат, это следствие определенной цепи событий. И теперь нам надо вот эту цепь в обоих эпизодах просмотреть, чтобы понять, из-за чего это произошло и чего нам не хватало. Мы только что пообщались внутри, считаю, что есть чего требовать от себя, эти слова мы тоже только что услышали от игроков. Я хочу, чтобы было у них пространство, чтобы высказываться в трудные моменты обязательно. По моему мнению, мы сами себе сейчас усложнили именно эту дуэль, которая все еще не проиграна, она пока что полузавершена. Мы себе ее усложнили, особенно вторым голом и теми событиями, которые к нему привели. Мы понимаем, что он произошел из-за огромного желания перевернуть этот результат. Могли ли мы сделать? Я думаю, все видели, что были возможности, были возможности. Но мы понимаем, что если взятия ворот не было, то эти возможности не считаются в конечном итоге. Поэтому мы должны сейчас трезво определить основные моменты, основные проблемы, которые у нас сегодня были. И работать молча, работать тяжело, с требованиями к себе, готовясь к продолжению этого действия

- Не кажется ли вам, что команде банально не хватило еврокубкового опыта?

- Откровенно говоря, я не сильно понимаю эту концепцию. Нам не хватило сегодня выиграть две дуэли, которые привели к тому, чтобы мяч продолжил двигаться в направлении наших ворот, когда были взятия. Да, действительно, были еще другие эпизоды, но они были и у ворот соперника тоже, просто голов после них не было. Если мы проигрываем определенные дуэли, то мы уже не говорим об опыте или что-то другое. Мы говорим о каких-то моментах уже индивидуальных или групповых. Преимущественно индивидуальные. Я не совсем эту концепцию понимаю, потому что мне кажется, что вот эти несколько дуэлей, которые нам сегодня не удалось выиграть, создали тот счет, который есть на данный момент. Повторюсь: игра была достаточно тяжелой для обеих команд. Я по крайней мере не чувствовал какого-то опыта со стороны соперника.

- Есть ли какие-то такие положительные моменты в игре вашей команды, за что бы хотелось бы отметить "Полесье"?

- Безусловно! Мы говорили о том, что особенно на первых этапах, мы будем находить себя во многих ситуациях, где мы страдаем, где не все нам удается, как мы хотели бы. И несмотря на это мы находим в себе возможность перестраиваться, адаптироваться, а затем выходить из этой ситуации, перебирая мяч под свой контроль, создавая моменты и тому подобное. Я не могу не поблагодарить ребят за тот факт, что преимущественно большинство игры так и было. Мы страдали в определенные моменты, но это не приводило к каким-то проблемам у наших ворот, также мы заставляли и соперников страдать. Очень обидно, особенно, когда была возможность сравнять счет, что мы не смогли реализовать моменты. Но могу ли я в этом что-то предъявить игрокам? Я могу их только поблагодарить за то, что эти эпизоды создавались, хотелось бы, чтобы мы в дальнейшем их создавали больше.

- Но задачу выхода в следующий раунд никто не отменял, но насколько она нынче усложнилась?

- Откровенно говоря, если брать вероятность выполнения этой задачи, то ее очень усложнил второй гол. Сегодня у нас есть конечный результат, что будет через неделю, мы не можем знать точно. Несмотря на результат первой игры, нам надо делать все, чтобы во второй игре мы оказались в ситуации, где мы меньше проигрываем дуэли, более трезво оцениваем наши способности в определенных конкретных моментах и конкретных эпизодах на поле, лучше оцениваем то пространство, которое нам предоставлял соперник. Потому что сегодня пространства было очень много и мы даже в перерыве успели проговорить много эпизодов, где мы его не использовали. И тогда мы будем готовыми ждать соперника, чтобы перевернуть эту игру. По моему мнению, вероятность этого есть и она приличная с точки зрения того, можно ли это сделать. То, что никто задачу не отменял, каким бы ни был счет - это точно!

- Сегодня был Ваш первый официальный матч во главе "Полесья", дебют на посту главного тренера команды, видимо, вы иначе его себе представляли? На трибунах был баннер с надписью "Имад, Одесса с Вами".

- Я не могу сказать, каким я его представлял. Он был таким, каким состоялся. Что я почувствовал по факту? Теперь есть меньше возможности докричаться до игроков, но эмоции те, которые всегда появляются во время игры. Очень приятно, что несмотря на все была поддержка и после игры и во время игры она чувствовалась. Очень приятно, что люди верят в нас, как коллектив. Мы вынуждены сделать все, что мы можем, чтобы доказать, что мы на правильном пути. А путь только начался, мы должны это тоже хорошо понимать. Огромная благодарность всем! Мне уже ничего не надо представлять, потому что оно уже в прошлом.

- Вчера в конце тренировки вы команде говорили, что завтра мы увидим где мы есть и кто мы есть. Кто вы есть, где вы есть?

- Мы - "Полесье", мы - "стая", которая сейчас находится в процессе формирования и в процессе углубления понимания своей идентичности. Мы команда, которая хочет, чтобы люди, которые поверили в каждого человека, который формирует этот коллектив, они гордились. По моему мнению, сегодня большинство ребят, даже те, кто сидели за пределами поля, полностью отдавались тому, что происходило на поле. Когда мы будем немного более погружены в этот новый процесс, который сейчас мы проходим, тогда нам уже не надо будет этого вопроса: кто мы есть. Потому что я убежден в том, что мы все это почувствуем и докажем. «Стая» и „Полесье“ - это существенные сроки на многие годы.

- Спасибо. В вас верят болельщики, поэтому сил вам и выполнения задач.

- Большое вам спасибо. Будем двигаться дальше, потому что оно уже в прошлом и у нас выбора нет.