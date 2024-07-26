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Степан Матвиив: Тренерский штаб Полесья должен сделать правильные выводы с поражения от Олимпии
Процесс становления житомирской команды продолжается
Фото - ФК Полісся / автор - невідомий
Вчерашний день оказался далеко не лучшим для дебюта житомирского "Полесья" в еврокубковом турнире. Команда под руководством Имада Ашура уступила в матче второго квалификационного раунда Лиги конференций словенской "Олимпии" из Любляны – 0:2.
Понятно, что такой результат отнюдь не устраивает украинское футбольное сообщество, особенно если учитывать упущенную возможность набирать баллы для Таблицы коэффициентов УЕФА из-за расформирования "Днепра-1". Впрочем, доказать свою состоятельность "Полесье" во главе с Ашуром имеет возможность в ответном матче со словенцами. Долю оптимизма по этому поводу в разговоре с корреспондентом UA-Футбол выразил один из представителей тренерского корпуса Украины Степан Матвиив, известный по работе в киевском "ЦСКА-Борисфен", донецком "Металлурге", "Львове" и одесском "Черноморце".
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– Не могу сказать, что после вчерашнего матча в Любляне шансов у "Полесья" нет, – считает он. – Есть еще второй поединок, который пройдет в польском Гливице. Уверен, что тренерский штаб житомирского клуба сделает все возможное, чтобы команда прошла в следующий раунд соревнований. С таким составом, который сейчас есть у "Полесья", даже не о чем думать – это житомирянам по силам. "Полесье" - молодая команда только развивающегося молодого клуба. Так что во что бы то ни стало требовать какие-то результаты преждевременно, ведь процесс становления еще продолжается. Летом у житомирского клуба произошло очень серьезное усиление. Появились новые футболисты, которым еще предстоит сыграться. Ведь процесс притирки требует некоторое время. Думаю, обновленный коллектив должен оправдать тренерские надежды.
- Какие впечатления о самой игре в Любляне?
– Большую часть матча "Полесье" выглядело неплохо, имея преимущество над соперником. Команда играла, старалась. В течение игры житомиряне могли забить, но не удалось. Хотя могли и проиграть с большим счетом. "Олимпия" воспользовалась ошибками украинской команды и смогла добиться победного результата. Жаль, что в концовке матча наши футболисты не смогли забить хотя бы один мяч, прижав соперника к его воротам. Не хватило времени. Однако повторюсь: двухраундовая дуэль еще не завершена, есть еще ответный матч. Главное для тренерского штаба "Полесья" - сделать правильные выводы из просчетов в игре и настроить подопечных, чтобы они могли сыграть в следующем раунде Лиги конференций.
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