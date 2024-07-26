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Шуховцев: Если Полесье в ответном матче с Олимпией будут играть как во вчерашнем поединке, то шансов нет
Полесье получило значительную порцию критики после матча с Олимпией
polissyafc.com
Известный в прошлом украинский голкипер Игорь Шуховцев поделился мнением о матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором "Полесье" в Любляне проиграла местной "Олимпии" (0:2).
– "Олимпия" – не такой сильный соперник, с которым житомиряне должны были так играть, как это было накануне. Во вчерашнем матче я не увидел в игре "Полесья" ни структурности, ни тайминга, ни самоотдачи и максимального желания во что бы то ни стало одержать победу. Несмотря на то, что игра была непростой. В некоторых эпизодах тактика 9-1 во встрече не с самым сильным соперником – это не тактика для "Полесья". Ответная игра, которая пройдет через неделю в польском городе Гливице, расставит все по местам.
– Верите ли вы в способность житомирской команды забить в ворота "Олимпии" во втором матче на один "сухой" мяч больше, чем в Любляне?
– Если житомиряне будут играть в такой футбол, как играли во вчерашнем поединке, то нет.
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