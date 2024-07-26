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УЕФА рассмотрит просьбу УАФ, чтобы очки украинских команд в сезоне еврокубков делились на 4, а не на 5

Лига конференций

Днепр-1 так и не сыграл свои еврокубковые матчи нынешнего сезона

УЕФА рассмотрит просьбу УАФ, чтобы очки украинских команд в сезоне еврокубков делились на 4, а не на 5

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УАФ еще на прошлой неделе обратилась в УЕФА по замене "Днепра-1" на другой украинский клуб в еврокубках. И, по данным ТаТоТаке, прогнозируемо получила отказ.

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Впрочем, украинская Ассоциация обратилась со второй просьбой, которая была принята на рассмотрение.

Речь идет о распределении коэффициентов за выступления в еврокубках. УАФ попросила, чтобы полученные очки делились на 4 команды, а не на 5.

По данным источника, УЕФА официально сообщила о том, что рассмотрит этот вопрос.

Напомним, что "Днепр-1" должен был играть во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций с венгерской "Академией Пушкаша". Однако из-за финансовых проблем днепровский клуб фактически прекратил существование и снялся с соревнований. Венгерской команде было засчитано две технические победы 3:0.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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