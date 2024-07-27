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Мазяр: Тренерский штаб сделает глубокий анализ. Верю, что Полесье пройдет Олимпию

Лига конференций
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Бывший наставник житомирского клуба прокомментировал дебют коллектива в еврокубках

Мазяр: Тренерский штаб сделает глубокий анализ. Верю, что Полесье пройдет Олимпию

Фото: instagram.com/fcakzhayik / Автор невідомий

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Владимир Мазяр поделился впечатлениями от первого официального матча "волков" в новом сезоне.

“У "Полесья" сменился главный тренер, были хорошие трансферы, поэтому я ожидал более смелого футбола с нашей стороны. "Олимпия" хорошо проанализировала "Полесье" и перекрыла сильные стороны нашей команды.

Соперники забрали у Гуцуляка пространство, а без него он тяжело играет. Больше всего по самоотдаче понравился Назаренко. Два центральных защитника нормально отыграли. Возможно, не хватало Кушниренко и Бабенко. На сборах наигрывали именно эту связку. Не было игрока, разгонявшего атаки – Таллес с этим просто не справлялся".

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"Нападающие оцениваются по следующим критериям: гол, ассист или заработанный пенальти. Ничего этого не было. Не увидели той агрессии, которую "Динамо" показало в матче с "Партизаном" после пропущенного гола. Также не понравилось то, на каких скоростях атаковало "Полесье" и как садилось за линию мяча. Отбор у нас почему-то падал на защитников, а не на опорников.

После каждого поражения начинают говорить о тренере, но анализ его работы нужно делать минимум через полгода. Уверен, что тренерский штаб сделает глубокий анализ первой игры и мы увидим уже совсем другое, мотивированное "Полесье". Верю, что "Полесье" пройдет "Олимпию", – заявил специалист.

Мазяр возглавил "волков" в ноябре 2017 года, но уже через 3 недели покинул пост, поскольку его пригласил к себе "Акжайык" (Казахстан).

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Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
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