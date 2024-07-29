MEGOGO покажет ответный матч Полесья с Олимпией в Лиге конференций

Ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между "Полесьем" и словенской "Олимпией" будет транслировать платформа MEGOGO.

Игра состоится 1 августа и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Болельщики в Украине смогут посмотреть поединок в прямом эфире. Кроме того для фанатов "стаи" будут организованы предматчевые и послематчевые студии с экспертами и прямыми включениями со стадиона.

Также эксклюзивная возможность на просмотр матча "Полесье" на MEGOGO будет для болельщиков в Польше.

Напомним, первая встреча завершилась поражением "Полесья" со счетом 0:2.