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MEGOGO покажет ответный матч Полесья с Олимпией в Лиге конференций
Игра пройдет 1 августа
Фото: ФК Полісся
Ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между "Полесьем" и словенской "Олимпией" будет транслировать платформа MEGOGO.
Игра состоится 1 августа и начнется в 19:00 по киевскому времени.
Болельщики в Украине смогут посмотреть поединок в прямом эфире. Кроме того для фанатов "стаи" будут организованы предматчевые и послематчевые студии с экспертами и прямыми включениями со стадиона.
Также эксклюзивная возможность на просмотр матча "Полесье" на MEGOGO будет для болельщиков в Польше.
Напомним, первая встреча завершилась поражением "Полесья" со счетом 0:2.
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