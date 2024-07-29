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MEGOGO покажет ответный матч Полесья с Олимпией в Лиге конференций

Лига конференций

Игра пройдет 1 августа

MEGOGO покажет ответный матч Полесья с Олимпией в Лиге конференций

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между "Полесьем" и словенской "Олимпией" будет транслировать платформа MEGOGO.

Игра состоится 1 августа и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Болельщики в Украине смогут посмотреть поединок в прямом эфире. Кроме того для фанатов "стаи" будут организованы предматчевые и послематчевые студии с экспертами и прямыми включениями со стадиона.

Также эксклюзивная возможность на просмотр матча "Полесье" на MEGOGO будет для болельщиков в Польше.

Напомним, первая встреча завершилась поражением "Полесья" со счетом 0:2.

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Полесье (Житомир) Олимпия (Любляна)
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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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