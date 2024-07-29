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ЛК. Тяжелое положение Полесья, большинство конкурентов Украины – без угрозы вылета
Анонс ответных матчей второго квалификационного раунда
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Dean Mouhtaropoulos
Второй квалификационный раунд Лиги конференций – это 98 команд, разделенных на 49 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выйдут в третий квалификационный раунд Лиги конференций; проигравшие попрощаются с еврокубками.
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Первые матчи состоялись неделю назад. Ответные матчи стадии разбиты на три игровых дня.
Украина на этом этапе представлена одной командой (ведь вторая, "Днепр-1", не вышла на старт), которая после первого матча оказалась в крайне затруднительном положении. Нужны отыгрываться с 0:2.
(выгодны победы команд, которые выделены жирным)
- "Полесье" (Украина) 19:00 "Олимпия" (Словения) (первый матч - 0:2);
- "Академия Пушкаша" (Венгрия) -//- "Днепр-1" (Украина) 3:0 (первый матч - 3:0).
Большинство представителей наших конкурентов в Таблице коэффициентов в первых матчах одержали комфортные победы, поэтому не находятся под угрозой вылета. Хотя есть и такие, кому придется отыгрываться или, по крайней мере, начинать на одном уровне с соперником.
- "Морнар" (Черногория) 21:45 "Раднички 1923" (Сербия) (первый матч - 0:1).
- "Левадия" (Эстония) 19:00 "Осиек" (Хорватия) (первый матч - 1:5);
- "Карнарфон Таун" (Уэльс) 20:00 "Легия" (Польша) (первый матч - 0:6);
- "Шленск" (Польша) 21:30 "Рига" (Латвия) (первый матч - 0:1);
- ХБ Торсхавн (Фарерские острова) 22:00 "Хайдук" (Хорватия) (первый матч - 0:2).
На такой ранней стадии выступают двое конкурентов "Шахтера" в рейтинге клубов. Следим за этим. Хотя практический интерес есть только в отношении "Копенгагена" – может быть конкуренция за прямое место в лиговом этапе Лиги чемпионов 2025/26. "Гент" может стать таким конкурентом "Шахтера" только при определенном стечении обстоятельств (если вакансия образуется из-за ребаланса в Лиге Европы, а "Шахтер" как чемпион УПЛ не попадет в основной этап по чемпионской квоте – тогда может возникнуть конкуренция с "Гентом", если он будет вторым в своем чемпионате).
- "Копенгаген" (Дания) 20:00 "Мегпис" (Гибралтар) (первый матч - 3:0);
- "Викингур" (Фарерские острова) 21:00 "Гент" (Бельгия) (первый матч - 1:4).
В ряде пар определяют соперники или потенциальные соперники представителей конкурентов Украины.
- "Спартак" (Словакия) 21:30 "Сараево" (Босния и Герцеговина) (первый матч - 0:0) - определяется потенциальный соперник "Вислы" (Польша).
- "Астана" (Казахстан) 18:00 "Милсами" (Молдова) (первый матч - 1:1) - определяется потенциальный соперник "Риеки" (Хорватия);
- "Урарту" (Армения) 18:00 "Баник" (Чехия) (первый матч - 1:5) - определяется потенциальный соперник "Копенгагена" (Дания);
- "Ллапи" (Косово) 18:00 "Брондбю" (Дания) (первый матч - 0:6) - определяется потенциальный соперник "Легии" (Польша);
- АЕК (Ларнака, Кипр) 19:00 "Пакш" (Венгрия) (первый матч - 0:3) - определяется потенциальный соперник "Раднички1923" (Сербия);
- "Тобол" (Казахстан) 19:00 "Санкт-Галлен" (Швейцария) (первый матч - 1:4) - определяется потенциальный соперник "Шленска" (Польша);
- "Университатя" (Румыния) 20:00 "Марибор" (Словения) (первый матч - 0:2) - определяется потенциальный соперник "Войводины" (Сербия);
- ДАК 1904 (Словакия) 21:30 "Зира" (Азербайджан) (первый матч - 4:0) - определяется потенциальный соперник "Осиека".
Остальные матчи
- "Дрита" (Косово) 18:00 "Брейдаблик" (Исландия) (первый матч - 2:1);
- "Пюник" (Армения) 19:00 "Струга" (Северная Македония) (первый матч - 1:2);
- "Флора" (Эстония) 19:00 "Виртус" (Сан-Марино) (первый матч - 0:0);
- "Хамрун Спартанс" (Мальта) 21:00 "Балкани" (Косово) (первый матч - 0:0);
- "Дечич" (Черногория) 22:00 "Динамо" (Батуми, Грузия) (первый матч - 2:0).
- "Ауда" (Латвия) 18:00 "Клифтонвил" (Северная Ирландия) (первый матч - 2:1);
- "Хеккен" (Швеция) 19:00 "Дюдделанж" (Люксембург) (первый матч - 6:2);
- "Фехервар" (Венгрия) 20:00 "Сумгаит" (Азербайджан) (первый матч - 2:1);
- "Аустрия" (Австрия) 21:30 "Ильвес" (Финляндия) (первый матч - 1:2);
- "Арарат-Армения" (Армения) 18:00 "Зимбру" (Молдова) (первый матч - 3:0);
- "Браво" (Словения) 18:00 "Зрински" (Босния и Герцеговина) (первый матч - 1:0);
- "Ордабасы" (Казахстан) 18:00 "Дифферданж" (Люксембург) (первый матч - 0:1);
- "Пафос" (Кипр) 19:00 "Жальгирис" (Литва) (первый матч - 1:2);
- "Сабах" (Азербайджан) 20:00 "Маккаби" (Хайфа, Израиль) (первый матч - 3:0);
- "Трансинвест" (Литва) 19:00 "Млада" (Чехия) (первый матч - 0:2);
- "Интер Клуб Д'Эскальдес" (Андорра) 19:30 АЕК (Афины, Греция) (первый матч - 3:4);
- "Пайде" (Эстония) 19:30 "Стьярнан" (Исландия) (первый матч - 1:2);
- "Бранн" (Норвегия) 20:00 "Гоу Эхед Иглс" (Нидерланды) (первый матч - 0:0);
- "Прогресс" (Люксембург) 20:00 "Юргорден" (Швеция) (первый матч - 0:3);
- "Слима Вондерерз" (Мальта) 20:00 "Ноах" (Армения) (первый матч - 0:7);
- "Торпедо" (Кутаиси, Грузия) 20:00 "Омония" (Кипр) (первый матч - 1:3);
- "Тромсе" (Норвегия) 20:00 КуПС (Финляндия) (первый матч - 1:0);
- "Вадуц" (Лихтенштейн) 20:30 "Сент-Патрикс" (Ирландия) (первый матч - 1:3);
- "Черно Море" (Болгария) 20:30 "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль) (первый матч - 0:0);
- "Эгнатия" (Албания) 21:00 "Викингур" (Исландия) (первый матч - 1:0);
- "Неман" (Беларусь) 21:00 ЧФР (Румыния) (первый матч - 0:0);
- "Партизани» (Албания) 21:00 "Сабуртало" (Грузия) (первый матч - 0:2);
- "Ла Фиорита" (Сан-Марино) 21:45 "Башакшехир" (Турция) (первый матч - 1:6);
- "Сент-Миррен" (Шотландия) 21:45 "Валюр" (Исландия) (первый матч - 0:0);
- "Шелбурн" (Ирландия) 21:45 "Цюрих" (Швейцария) (первый матч - 0:3);
- "Будучность" (Черногория) 22:00 ЦСКА 1948 (Болгария) (первый матч - 0:1);
- Гимарайнш" (Португалия) 22:15 "Флориана" (Мальта) (первый матч - 1:0).
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