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ЛК. Тяжелое положение Полесья, большинство конкурентов Украины – без угрозы вылета

Лига конференций

Анонс ответных матчей второго квалификационного раунда

ЛК. Тяжелое положение Полесья, большинство конкурентов Украины – без угрозы вылета

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Dean Mouhtaropoulos

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Второй квалификационный раунд Лиги конференций – это 98 команд, разделенных на 49 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выйдут в третий квалификационный раунд Лиги конференций; проигравшие попрощаются с еврокубками.

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Первые матчи состоялись неделю назад. Ответные матчи стадии разбиты на три игровых дня.

Украина на этом этапе представлена одной командой (ведь вторая, "Днепр-1", не вышла на старт), которая после первого матча оказалась в крайне затруднительном положении. Нужны отыгрываться с 0:2.

(выгодны победы команд, которые выделены жирным)

Лига конференций. 01.08.2024

  • "Полесье" (Украина) 19:00 "Олимпия" (Словения) (первый матч - 0:2);
  • "Академия Пушкаша" (Венгрия) -//- "Днепр-1" (Украина) 3:0 (первый матч - 3:0).

Большинство представителей наших конкурентов в Таблице коэффициентов в первых матчах одержали комфортные победы, поэтому не находятся под угрозой вылета. Хотя есть и такие, кому придется отыгрываться или, по крайней мере, начинать на одном уровне с соперником.

Лига конференций. 31.07.2024

  • "Морнар" (Черногория) 21:45 "Раднички 1923" (Сербия) (первый матч - 0:1).

Лига конференций. 01.08.2024

  • "Левадия" (Эстония) 19:00 "Осиек" (Хорватия) (первый матч - 1:5);
  • "Карнарфон Таун" (Уэльс) 20:00 "Легия" (Польша) (первый матч - 0:6);
  • "Шленск" (Польша) 21:30 "Рига" (Латвия) (первый матч - 0:1);
  • ХБ Торсхавн (Фарерские острова) 22:00 "Хайдук" (Хорватия) (первый матч - 0:2).

На такой ранней стадии выступают двое конкурентов "Шахтера" в рейтинге клубов. Следим за этим. Хотя практический интерес есть только в отношении "Копенгагена" – может быть конкуренция за прямое место в лиговом этапе Лиги чемпионов 2025/26. "Гент" может стать таким конкурентом "Шахтера" только при определенном стечении обстоятельств (если вакансия образуется из-за ребаланса в Лиге Европы, а "Шахтер" как чемпион УПЛ не попадет в основной этап по чемпионской квоте – тогда может возникнуть конкуренция с "Гентом", если он будет вторым в своем чемпионате).

Лига конференций. 01.08.2024

  • "Копенгаген" (Дания) 20:00 "Мегпис" (Гибралтар) (первый матч - 3:0);
  • "Викингур" (Фарерские острова) 21:00 "Гент" (Бельгия) (первый матч - 1:4).

В ряде пар определяют соперники или потенциальные соперники представителей конкурентов Украины.

Лига конференций. 31.07.2024

  • "Спартак" (Словакия) 21:30 "Сараево" (Босния и Герцеговина) (первый матч - 0:0) - определяется потенциальный соперник "Вислы" (Польша).

Лига конференций. 01.08.2024

  • "Астана" (Казахстан) 18:00 "Милсами" (Молдова) (первый матч - 1:1) - определяется потенциальный соперник "Риеки" (Хорватия);
  • "Урарту" (Армения) 18:00 "Баник" (Чехия) (первый матч - 1:5) - определяется потенциальный соперник "Копенгагена" (Дания);
  • "Ллапи" (Косово) 18:00 "Брондбю" (Дания) (первый матч - 0:6) - определяется потенциальный соперник "Легии" (Польша);
  • АЕК (Ларнака, Кипр) 19:00 "Пакш" (Венгрия) (первый матч - 0:3) - определяется потенциальный соперник "Раднички1923" (Сербия);
  • "Тобол" (Казахстан) 19:00 "Санкт-Галлен" (Швейцария) (первый матч - 1:4) - определяется потенциальный соперник "Шленска" (Польша);
  • "Университатя" (Румыния) 20:00 "Марибор" (Словения) (первый матч - 0:2) - определяется потенциальный соперник "Войводины" (Сербия);
  • ДАК 1904 (Словакия) 21:30 "Зира" (Азербайджан) (первый матч - 4:0) - определяется потенциальный соперник "Осиека".

Остальные матчи

Лига конференций. 30.07.2024

  • "Дрита" (Косово) 18:00 "Брейдаблик" (Исландия) (первый матч - 2:1);
  • "Пюник" (Армения) 19:00 "Струга" (Северная Македония) (первый матч - 1:2);
  • "Флора" (Эстония) 19:00 "Виртус" (Сан-Марино) (первый матч - 0:0);
  • "Хамрун Спартанс" (Мальта) 21:00 "Балкани" (Косово) (первый матч - 0:0);
  • "Дечич" (Черногория) 22:00 "Динамо" (Батуми, Грузия) (первый матч - 2:0).

Лига конференций. 31.07.2024

  • "Ауда" (Латвия) 18:00 "Клифтонвил" (Северная Ирландия) (первый матч - 2:1);
  • "Хеккен" (Швеция) 19:00 "Дюдделанж" (Люксембург) (первый матч - 6:2);
  • "Фехервар" (Венгрия) 20:00 "Сумгаит" (Азербайджан) (первый матч - 2:1);
  • "Аустрия" (Австрия) 21:30 "Ильвес" (Финляндия) (первый матч - 1:2);

Лига конференций. 01.08.2024

  • "Арарат-Армения" (Армения) 18:00 "Зимбру" (Молдова) (первый матч - 3:0);
  • "Браво" (Словения) 18:00 "Зрински" (Босния и Герцеговина) (первый матч - 1:0);
  • "Ордабасы" (Казахстан) 18:00 "Дифферданж" (Люксембург) (первый матч - 0:1);
  • "Пафос" (Кипр) 19:00 "Жальгирис" (Литва) (первый матч - 1:2);
  • "Сабах" (Азербайджан) 20:00 "Маккаби" (Хайфа, Израиль) (первый матч - 3:0);
  • "Трансинвест" (Литва) 19:00 "Млада" (Чехия) (первый матч - 0:2);
  • "Интер Клуб Д'Эскальдес" (Андорра) 19:30 АЕК (Афины, Греция) (первый матч - 3:4);
  • "Пайде" (Эстония) 19:30 "Стьярнан" (Исландия) (первый матч - 1:2);
  • "Бранн" (Норвегия) 20:00 "Гоу Эхед Иглс" (Нидерланды) (первый матч - 0:0);
  • "Прогресс" (Люксембург) 20:00 "Юргорден" (Швеция) (первый матч - 0:3);
  • "Слима Вондерерз" (Мальта) 20:00 "Ноах" (Армения) (первый матч - 0:7);
  • "Торпедо" (Кутаиси, Грузия) 20:00 "Омония" (Кипр) (первый матч - 1:3);
  • "Тромсе" (Норвегия) 20:00 КуПС (Финляндия) (первый матч - 1:0);
  • "Вадуц" (Лихтенштейн) 20:30 "Сент-Патрикс" (Ирландия) (первый матч - 1:3);
  • "Черно Море" (Болгария) 20:30 "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль) (первый матч - 0:0);
  • "Эгнатия" (Албания) 21:00 "Викингур" (Исландия) (первый матч - 1:0);
  • "Неман" (Беларусь) 21:00 ЧФР (Румыния) (первый матч - 0:0);
  • "Партизани» (Албания) 21:00 "Сабуртало" (Грузия) (первый матч - 0:2);
  • "Ла Фиорита" (Сан-Марино) 21:45 "Башакшехир" (Турция) (первый матч - 1:6);
  • "Сент-Миррен" (Шотландия) 21:45 "Валюр" (Исландия) (первый матч - 0:0);
  • "Шелбурн" (Ирландия) 21:45 "Цюрих" (Швейцария) (первый матч - 0:3);
  • "Будучность" (Черногория) 22:00 ЦСКА 1948 (Болгария) (первый матч - 0:1);
  • Гимарайнш" (Португалия) 22:15 "Флориана" (Мальта) (первый матч - 1:0).

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