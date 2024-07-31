Полесье - Олимпия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации ЛК

Неделю назад "Полесье" дебютировало в еврокубках и этот дебют украинцы никак не могут занести себе в актив. Житомирскому коллективу не хватило опыта и класса. Как следствие, "Олимпия" победила 2:0 и теперь перед подопечными Ашура стоит очень сложная задача. Для молодого тренера это действительно вызов. Смогут ли украинцы приятно удивить и пройти дальше?

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Ответный матч второго раунда квалификации Лиги конференций "Полесье" - "Олимпия" состоится в четверг, 1-го августа 2024-го года, в 19:00.

Трансляция будет доступна на ОТТ-платформе MEGOGO.