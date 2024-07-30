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Полесье – Олимпия. АУДИО онлайн трансляция ответного матча отбора Лиги конференций
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Полісся
UA-Футбол организует комментарий поединка отбора в рамках третьего по значимости клубного европейского турнира между житомирским "Полесьем" и словенской "Олимпией".
Первый поединок был проигран командой Ашура со счетом 2:0. Дебютный матч в еврокубках для "Полесья" прошел со знаком "минус". Тем не менее, на 100% в этом противостоянии еще ничего неясно, шансы у житомирской команды есть. Смогут ли "волки" переломить ход дуэли? Исправит ли тактику главный тренер? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 1 августа – в 18:55 по киевскому времени.
Комментатор: Роман Синчук
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