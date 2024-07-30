Приговор Полесью. Как наши клубы боролись в квалификации еврокубков после поражения

"Полесье" дебютировало на международной арене с поражения. И это даже прогнозируемо – молодой и малоопытный тренер принял команду, находящуюся в режиме становления (вообще-то пришло более десяти новичков). "Олимпия" также относительно недавно назначила нового менеджера, только вот люблянцы являются частыми гостями в еврокубках и давно набили необходимые шишки.

С другой стороны, хотелось видеть от житомирян агрессию, ту самую философию, так красиво расписанную в интервью Имада Ашура. Теперь нам надо выпутываться, а это в любом случае важно – никому не пожелаешь начинать с 0:2.

Мы решили пройтись по страницам истории и за время независимости найти похожие кейсы, когда дебютант стартовал с проигрыша. Сумел ли он перевернуть ситуацию в свою пользу? Вот сейчас и узнаем.

8 августа 1996-го, "Садам" – "Нива" Винница - 2:1

22 августа 1996-го, "Нива" Винница – "Садам" - 1:0

Винницкая "Нива" нечасто радовала присутствием в элитном дивизионе, однако сумела оставить яркий след. Болельщики со стажем хорошо помнят неожиданный выход в финал кубка Украины-1995/96 – он выдался тернистым, и на дистанции был выбит донецкий "Шахтер".

"Динамо", чьи преимущества не обсуждались, спокойно забрало чашку (2:0), зато другой финалист получил возможность испытать себя в Кубке обладателей кубков. Сегодня таллинского "Садама" уже не существует, но выпал именно он – откровенно проходной оппонент, который накануне матча расположился предпоследним в домашнем первенстве.

"Нива" также тяжело двигалась по Высшей лиге (2 очка после 4-х туров, но в соперниках "Черноморец", "Днепр" и крепкий киевский ЦСКА, в чем вы убедитесь чуть позже).

Предполагалось, что мы без проблем возьмем свое, впрочем, "зелено-белые" никуда не торопились, выглядели инертно, и за это понесли наказание – подпустили эстонцев слишком близко, мяч попал в руку Леониду Гайдаржи, в результате чего арбитр справедливо указал на одиннадцатиметровую отметку.

Во втором тайме винничане организовали еще один "привоз" – голкипер Цыткин неудачно выбил, круглого подобрал Кристен Вийкмяэ и благодарно воспользовался предоставленным подарком. Что круто, "Нива" ответила сразу – на 78 минуте Руслан Романчук снял паутину с "девятки".

Дома "Нива" не произвела впечатление команды, готовой диктовать свои условия – например, рефери не зафиксировал гол в наши ворота из-за грубой игры на Гайдаржи, а потом таллинцы еще и попали в штангу. Это не тот случай, когда везет сильнейшим – "зелено-белые" пролезли благодаря индивидуальным действиям Романчука, который на 63 минуте имел достаточно времени подумать.

забитых и пропущенных помогла протиснуться дальше – прямо на "Сьйон". Швейцарцы не шутили и устроили избиение – 6:0.

13 августа 1998-го, "Корк Сити" – ЦСКА Киев - 2:1

27 августа 1998-го, ЦСКА Киев – "Корк Сити" - 2:0

В 1998-м киевский ЦСКА дошел до финала национального кубка – продвигаясь по сетке, разобрался с собственным дублем (5:4; да, это была интересная эпоха, когда резерв мог попасть в высокие стадии и встретиться с основной командой), затем поочередно положил на лопатки "Таврию" (2:1), "Днепр" (2:1) и донецкий "Металлург" (4:2). Последнее мероприятие против "Динамо" не удалось (1:2), впрочем, Владимир Бессонов, как и вышеупомянутая "Нива", не остался без поощрительного приза – путевки в Кубок обладателей кубков.

Надо признать, что собралась довольно колоритная банда – Виталий Рева, три Сергея – Беженар, Ревут, Закарлюка, Павел Шкапенко, Виталий Левченко, Руслан Костышин, Эдуард Цихмейструк (еще потом подъехал сам Виктор Леоненко). "Армейцы" сновали в середине турнирной таблицы, зато славно рубились в соревнованиях на вылет – так и был преодолен "Корк Сити".

Ирландцы утомили постоянными навесами, напирали и таким образом наработали на пенальти (Рева угадал угол, но Келвин Флэнаган ударил под штангу). На 32-й минуте "бунтари" закрепили преимущество – после энной загрузки с фланга откликнулся Дерек Кохлен и почти в упор расстрелял нашего вратаря. Что важно, киевляне не опустили голову – на 90+ в штрафной "Корк Сити" возник беспорядок, мяч отлетел к Александру Алексеенко, дальше – Ревуту. Еще какое-то мгновение и... 1:2.

"Затруднительное, но не безнадежное положение" - так после написали журналисты. Зацепка, привезенная из Ирландии, показала, что с соперником надо бороться; киевляне провели ротацию, пробовали раскусить британцев их же оружием, а когда отказались от навесов, то дело пошло вверх. Цихмейструк ловко сыграл на добивании, а Леоненко помог ливень – гости терялись на мокром газоне, и нападающий сделал 2:0.

что в следующем раунде удача отвернулась от ЦСКА – московский "Локомотив" отгрузил пять штук. Заслуженно – в апреле 1999-го Юрий Семин остановился на полуфинале с "Лацио".

28 июля 2016-го, "Александрия" – "Хайдук" - 0:3

4 августа 2016-го, "Хайдук" – "Александрия" - 3:1

2016-м Владимир Шаран набрал 38 очков в УПЛ, и этого хватило, чтобы гарантировать прописку в Лиге Европы. Летом тренер провел некоторые пертурбации с составом, но не сказать, что он был как следует усилен для борьбы на трех фронтах одновременно. Арендованный, еще "зеленый" Яремчук, Симинин, Гитченко, Приемов, Матвеев и еще несколько футболистов, прибывших в качестве свободных агентов – сразу читалось, что таких ресурсов маловато для равноценного соперничества в квалификации.

Тем более волей жребия выпал "Хайдук", который изредка добирался до групповой стадии того или иного турнира. Это проверенный боец – конечно, не такой успешный, как загребское "Динамо", - но со своим бэкграундом, достаточным, чтобы называться фаворитом.

И, в конце концов, прогнозы оправдались – "белые" с Максимом Белым (простите за каламбур) наведались на "Нику" и устроили показательный разгром. С финальным свистком горели 3:0 в пользу хорватов – точными ударами отметились Марко Чосич, Анте Эрцег и Франк Охандза.

Можно ли после подобного нокаута оправиться? Ну, Старенький подарил призрачную надежду – на сплитском "Полюде" "горожане" выбежали в контратаку, Яремчук отдал выверенную передачу, и Сергей уверенно переиграл Ловре Калинича.

На свою беду мы остановились, и "Хайдук" не стал церемониться – много прессинговал, пытался выжать максимум из собственных моментов и в итоге добился желаемого. Угловой, пенальти и классно реализованный штрафной – подопечные Шарана пытались оттолкнуть оппонента от штрафной площадки, однако это не уберегло от эффективного розыгрыша стандартов.

отправились на зарубу с тель-авивским "Маккаби" и не справились с ними в серии пенальти, а "Александрии" осталось ждать лучших дней.

18 августа 2022-го, "Днепр-1" – АЕК Ларнака - 1:2

25 августа 2022-го, АЕК Ларнака – "Днепр-1" - 3:0

В сезоне 2021/22, незавершенном из-за полномасштабного нападения России, "Днепр-1" успел занять бронзовую строчку.

С наступлением новой кампании "черно-желтые" получили шанс попасть в группу ЛЕ – для этого требовалось преодолеть лишь одну преграду в виде АЕКА из Ларнаки. Понятно, что отовсюду кричала война, однако футбольное сообщество убеждало себя, что уровень все еще достаточен, чтобы разобраться с киприотами.

вот эта слепая вера, подкрепленная прошлыми успешными примерами, подсунула здоровенную свинью – мы вдруг осознали, что почти безвозвратно свалились ниже плинтуса и не способны спокойно дать бой представителям периферии (и вспомнить хотя бы "Олимпию", против которой возникли существенные проблемы).Обидно, что украинцы отдали матч - ростер АЕКа насчитывал несколько локальных звезд (выделим Рафу Лопеса, Ивана Тричковского и хорошо знакомого Бруну Гаму, защищавшего цвета оригинального "Днепра"), впрочем, это не настолько мощный конкурент, чтобы перед ним стесняться.

Неслаженность ребят, руководимых Александром Кучером, была просто вопиющей – в эпизоде, когда Омри Альтман распечатал наши ворота, мяч предварительно срекошетил от Игоря Когута, и этим упростил задачу для плеймейкера Ларнаки. Еще больший фейл произошел во втором взятии – недоразумение под названием Макс Валеф пролетело мимо круглого, и Хрвое Миличевич закатил в пустую сетку.

Александр Сваток сократил отставание под самый занавес, однако и финиш встречи был испорчен удалением Эдуарда Сарапия. Наблюдался ли проблеск надежды без одного из важных исполнителей линии обороны и с наличием общего сумбура? Да где там.

Тлела надежда, что "Днепр-1" сделает хоть какую-то работу над допущенными ошибками, но нет – снова отскоки (Адам Дюрчо) и рекошеты (Лопес) довели разницу между командами до плачевной. Когда Никос Энглезу в третий раз пробил Валефа, то наши комментаторы даже обрадовались, что это удалось чисто и без каких-то "но". Словом, и смех, и грех.

Поражение не выбросило проект Коломойского за пределы еврокубков – клуб сумел обеспечить плей-офф Лиги конференций. Правда, вселенная во второй раз пошутила – в 1/16-й подбросил АЕК, и "зелено-желтые", несмотря на все заявления о вендетте, звучавшие в отечественных СМИ, пошагали дальше.

А что покажет "Полесье"? Узнаем уже в четверг.