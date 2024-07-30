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ЛК. Прошлогодний соперник Зари вылетает от косоваров, Пюник Браткова идет дальше (обновляется)

Лига конференций

Ответные матчи второго квалификационного раунда

ЛК. Прошлогодний соперник Зари вылетает от косоваров, Пюник Браткова идет дальше (обновляется)

Фото - uefa.com / Автор невідомий

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Второй квалификационный раунд Лиги конференций – это 98 команд, разделенных на 49 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выйдут в третий квалификационный раунд Лиги конференций; проигравшие попрощаются с еврокубками.

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Первые матчи состоялись неделю назад. Ответные матчи стадии разбиты на три игровых дня.

30.07.2024

"Дрита" (Косово) - "Брейдаблик" (Исландия) 1:0 (первый матч - 2:1)
Гол: Селмани 66

В прошлом году "Брейдаблик" играл в групповом раунде Лиги конференций, а в этом остановился во втором квалификационном раунде. Огромный регресс. Не сказать, что против "Дриты" не было шансов, но и об отсутствии закономерности в таком результате говорить не приходится.

"Пюник" (Армения) - "Струга" (Северная Македония) 3:1 (первый матч - 1:2)
Голы: Дебле 16, Коваленко 45, Коваленко 90+6 - Ібраими 45+4

"Пюник" обидно вылетел из Лиги чемпионов, и был под риском вылета из Лиги конференций. Но, проиграв первый матч, армяне дома не просто выиграли, а сделали это в основное время, не тратя силы и нервы на экстра-таймы. Решающий гол был проведен на 90+6-й минуте.

Сергей Вакуленко пропускал матч из-за дисквалификации. А вот Антон Братков вышел на поле на второй тайм - 45 минут в активе.

"Флора" (Эстония) 19:00 "Виртус" (Сан-Марино) (первый матч - 0:0)
Голы:

"Хамрун Спартанс" (Мальта) 21:00 "Балкани" (Косово) (первый матч - 0:0)
Голы:

"Дечич" (Черногория) 22:00 "Динамо" (Батуми, Грузия) (первый матч - 2:0)
Голы:

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