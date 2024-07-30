ЛК. Прошлогодний соперник Зари вылетает от косоваров, Пюник Браткова идет дальше (обновляется)

Второй квалификационный раунд Лиги конференций – это 98 команд, разделенных на 49 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выйдут в третий квалификационный раунд Лиги конференций; проигравшие попрощаются с еврокубками.

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Первые матчи состоялись неделю назад. Ответные матчи стадии разбиты на три игровых дня.

30.07.2024

"Дрита" (Косово) - "Брейдаблик" (Исландия) 1:0 (первый матч - 2:1)

Гол: Селмани 66

В прошлом году "Брейдаблик" играл в групповом раунде Лиги конференций, а в этом остановился во втором квалификационном раунде. Огромный регресс. Не сказать, что против "Дриты" не было шансов, но и об отсутствии закономерности в таком результате говорить не приходится.

"Пюник" (Армения) - "Струга" (Северная Македония) 3:1 (первый матч - 1:2)

Голы: Дебле 16, Коваленко 45, Коваленко 90+6 - Ібраими 45+4

"Пюник" обидно вылетел из Лиги чемпионов, и был под риском вылета из Лиги конференций. Но, проиграв первый матч, армяне дома не просто выиграли, а сделали это в основное время, не тратя силы и нервы на экстра-таймы. Решающий гол был проведен на 90+6-й минуте.

Сергей Вакуленко пропускал матч из-за дисквалификации. А вот Антон Братков вышел на поле на второй тайм - 45 минут в активе.

"Флора" (Эстония) 19:00 "Виртус" (Сан-Марино) (первый матч - 0:0)

Голы:

"Хамрун Спартанс" (Мальта) 21:00 "Балкани" (Косово) (первый матч - 0:0)

Голы:

"Дечич" (Черногория) 22:00 "Динамо" (Батуми, Грузия) (первый матч - 2:0)

Голы: