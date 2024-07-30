ЛК. Прошлогодний соперник Зари вылетает от косоваров, Пюник Браткова идет дальше, провал команды Демченко

Второй квалификационный раунд Лиги конференций – это 98 команд, разделенных на 49 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выйдут в третий квалификационный раунд Лиги конференций; проигравшие попрощаются с еврокубками.

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Первые матчи состоялись неделю назад. Ответные матчи стадии разбиты на три игровых дня.

30.07.2024

"Дрита" (Косово) - "Брейдаблик" (Исландия) 1:0 (первый матч - 2:1)

Гол: Селмани 66

В прошлом году "Брейдаблик" играл в групповом раунде Лиги конференций, а в этом остановился во втором квалификационном раунде. Огромный регресс. Не сказать, что против "Дриты" не было шансов, но и об отсутствии закономерности в таком результате говорить не приходится.

"Пюник" (Армения) - "Струга" (Северная Македония) 3:1 (первый матч - 1:2)

Голы: Дебле 16, Коваленко 45, Коваленко 90+6 - Ібраими 45+4

"Пюник" обидно вылетел из Лиги чемпионов, и был под риском вылета из Лиги конференций. Но, проиграв первый матч, армяне дома не просто выиграли, а сделали это в основное время, не тратя силы и нервы на экстра-таймы. Решающий гол был проведен на 90+6-й минуте.

Сергей Вакуленко пропускал матч из-за дисквалификации. А вот Антон Братков вышел на поле на второй тайм - 45 минут в активе.

"Флора" (Эстония) - "Виртус" (Сан-Марино) 5:2 (д.в.) (первый матч - 0:0)

Голы: Лепик 4, Саппинен (пен.) 77, Аллику 92, Аллику 97, Крейда 120 - Бенинкаса 68, Мема 88

Удаление: Лукка 48 ("Флора", вторая желтая)

Это было настоящее испытание для эстонской команды. Несмотря на тот факт, что по ту сторону был всего-навсего представитель Сан-Марино. Открыв счет в противостоянии (а первый матч был "сухим"), "Флора" осталась в меньшинстве и удосужилась лишь на ничью в основное время. А вот в овертаймах пошло. "Виртус" не реализовал пенальти, "Флора" забила трижды. Убедительный успех.

Для Сан-Марино на этом сезон не заканчивается. В еврокубках еще остается один участник.

"Хамрун Спартанс" (Мальта) - "Балкани" (Косово) 0:2 (первый матч - 0:0)

Голы: Хамиди 64, Каррица 76

Мальта потеряла вторую команду из четырех, стартовавших в еврокубках этого сезона. Совсем не трагедия. Тем более, "Хамрун" достойно боролся с косовским "Балкани", который уже имеет опыт выступлений в групповом этапе Лиги конференций. Дальше идет сильнейший.

"Дечич" (Черногория) - "Динамо" (Батуми, Грузия) 0:0 (первый матч - 2:0)

Прогнозируемо команда Андрея Демченко не смогла исправить ситуацию, в которой оказалась после первого матча. Ничья - результат, который грузинам ничего не дал. Команда украинского тренера поочередного вылетела из Лиги чемпионов и Лиги конференций.