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ЛК. Пюник Браткова идет дальше, провал команды Демченко, конкурент Украины теряет представителя

Лига конференций

Ответные матчи второго квалификационного раунда

ЛК. Пюник Браткова идет дальше, провал команды Демченко, конкурент Украины теряет представителя

Фото - uefa.com / Автор невідомий

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Второй квалификационный раунд Лиги конференций – это 98 команд, разделенных на 49 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выйдут в третий квалификационный раунд Лиги конференций; проигравшие попрощаются с еврокубками.

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Первые матчи состоялись неделю назад. Ответные матчи стадии разбиты на три игровых дня.

31.07.2024

"Ауда" (Латвия) - "Клифтонвилл" (Северная Ирландия) 2:0 (первый матч - 2:1)
Голы: Огуньи 51, Тайво 61

"Ауда" не показывала в этом противостоянии яркого выдающегося футбола, но была рациональной. Потратила столько усилий, сколько и нужно для прохождения в следующий раунд. Дальше будет труднее - это факт.

"Фехервар" (Венгрия) - "Сумгаит" (Азербайджан) 0:0 (первый матч - 2:1)

Венгры проигрывали в первом матче, но перевернули ту игру. Как оказалось, именно это стало ключом к победе. Дома у венгров никто не забивал, поэтому дальше идет "Фехервар".

"Хеккен" (Швеция) - "Дюделанж" (Люксембург) 6:1 (первый матч - 6:2)
Голы: Агбонифо 16, Агбонифо 27, Хрстич 45, Хрстич 48, Нюле 53, Хаммар 57 - Боич 4

Удаление: Декер 39 («Дюделанж», вторая желтая)

Такие противостояния футбол не украшают. Да, шведские болельщики получили удовольствие, но нейтральные, которые хотели видеть интригу - нет. Интрига плакала, одна из команд за два матча забила другой двенадцать (!) голов.

"Спартак" (Словакия) – "Сараево" (Босния и Герцеговина) 3:0 (первый матч - 0:0)
Голы: Дюриш 15, Дюриш 42, Карган 90+4

В первом матче словаки "повозились" с "Сараево", но дома доказали свой в целом более высокий класс. Да, он выше. И опыта больше. Закономерная победа и выход в следующий раунд, где будет противостояние с командой, вылетевшей из Лиги Европы.

"Аустрия" (Австрия) - "Ильвес" (Финляндия) 4:3; пен.: 4:5 (первый матч - 1:2)
Голы: Мелоун 22, Грубер 27, Барри 68, Прелец 97 - Ала-Мюллюмяки 30, Маенпяя 90, Седербек 112

Ох и матч, ох и сценарий... И кто бы мог подумать, что представитель Австрии втянется в такую борьбу. А он не просто втянулся, а проиграл ее. Страна из топ-15 Таблицы коэффициентов теряет своего представителя. Сенсация.

"Морнар" (Черногория) - "Раднички 1923" (Сербия) 2:1; пен: 4:3 (первый матч - 0:1)
Голы: Ондонг-Мба 45, Ондонг-Мба 83 - Алексич 90+8

Удаление: Баошич 90+10 ("Морнар", прямая красная)

Отличный результат. Сербия - наш конкурент в Таблице коэффициентов, поэтому вылет представителя этой страны идет нам на руку. Тем более ценен успех черногорцев после поражения в первом матче. Спасибо, "Морнар".

30.07.2024

"Дрита" (Косово) - "Брейдаблик" (Исландия) 1:0 (первый матч - 2:1)
Гол: Селмани 66

В прошлом году "Брейдаблик" играл в групповом раунде Лиги конференций, а в этом остановился во втором квалификационном раунде. Огромный регресс. Не сказать, что против "Дриты" не было шансов, но и об отсутствии закономерности в таком результате говорить не приходится.

"Пюник" (Армения) - "Струга" (Северная Македония) 3:1 (первый матч - 1:2)
Голы: Дебле 16, Коваленко 45, Коваленко 90+6 - Ібраими 45+4

"Пюник" обидно вылетел из Лиги чемпионов, и был под риском вылета из Лиги конференций. Но, проиграв первый матч, армяне дома не просто выиграли, а сделали это в основное время, не тратя силы и нервы на экстра-таймы. Решающий гол был проведен на 90+6-й минуте.

Сергей Вакуленко пропускал матч из-за дисквалификации. А вот Антон Братков вышел на поле на второй тайм - 45 минут в активе.

"Флора" (Эстония) - "Виртус" (Сан-Марино) 5:2 (д.в.) (первый матч - 0:0)
Голы: Лепик 4, Саппинен (пен.) 77, Аллику 92, Аллику 97, Крейда 120 - Бенинкаса 68, Мема 88

Удаление: Лукка 48 ("Флора", вторая желтая)

Это было настоящее испытание для эстонской команды. Несмотря на тот факт, что по ту сторону был всего-навсего представитель Сан-Марино. Открыв счет в противостоянии (а первый матч был "сухим"), "Флора" осталась в меньшинстве и удосужилась лишь на ничью в основное время. А вот в овертаймах пошло. "Виртус" не реализовал пенальти, "Флора" забила трижды. Убедительный успех.

Для Сан-Марино на этом сезон не заканчивается. В еврокубках еще остается один участник.

"Хамрун Спартанс" (Мальта) - "Балкани" (Косово) 0:2 (первый матч - 0:0)
Голы: Хамиди 64, Каррица 76

Мальта потеряла вторую команду из четырех, стартовавших в еврокубках этого сезона. Совсем не трагедия. Тем более, "Хамрун" достойно боролся с косовским "Балкани", который уже имеет опыт выступлений в групповом этапе Лиги конференций. Дальше идет сильнейший.

"Дечич" (Черногория) - "Динамо" (Батуми, Грузия) 0:0 (первый матч - 2:0)

Прогнозируемо команда Андрея Демченко не смогла исправить ситуацию, в которой оказалась после первого матча. Ничья - результат, который грузинам ничего не дал. Команда украинского тренера поочередного вылетела из Лиги чемпионов и Лиги конференций.

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