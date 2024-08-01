ЛК. Пюник Браткова идет дальше, провал команды Демченко, конкурент Украины теряет представителя

Второй квалификационный раунд Лиги конференций – это 98 команд, разделенных на 49 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выйдут в третий квалификационный раунд Лиги конференций; проигравшие попрощаются с еврокубками.

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Первые матчи состоялись неделю назад. Ответные матчи стадии разбиты на три игровых дня.

31.07.2024

"Ауда" (Латвия) - "Клифтонвилл" (Северная Ирландия) 2:0 (первый матч - 2:1)

Голы: Огуньи 51, Тайво 61

"Ауда" не показывала в этом противостоянии яркого выдающегося футбола, но была рациональной. Потратила столько усилий, сколько и нужно для прохождения в следующий раунд. Дальше будет труднее - это факт.

"Фехервар" (Венгрия) - "Сумгаит" (Азербайджан) 0:0 (первый матч - 2:1)

Венгры проигрывали в первом матче, но перевернули ту игру. Как оказалось, именно это стало ключом к победе. Дома у венгров никто не забивал, поэтому дальше идет "Фехервар".

"Хеккен" (Швеция) - "Дюделанж" (Люксембург) 6:1 (первый матч - 6:2)

Голы: Агбонифо 16, Агбонифо 27, Хрстич 45, Хрстич 48, Нюле 53, Хаммар 57 - Боич 4

Удаление: Декер 39 («Дюделанж», вторая желтая)

Такие противостояния футбол не украшают. Да, шведские болельщики получили удовольствие, но нейтральные, которые хотели видеть интригу - нет. Интрига плакала, одна из команд за два матча забила другой двенадцать (!) голов.

"Спартак" (Словакия) – "Сараево" (Босния и Герцеговина) 3:0 (первый матч - 0:0)

Голы: Дюриш 15, Дюриш 42, Карган 90+4

В первом матче словаки "повозились" с "Сараево", но дома доказали свой в целом более высокий класс. Да, он выше. И опыта больше. Закономерная победа и выход в следующий раунд, где будет противостояние с командой, вылетевшей из Лиги Европы.

"Аустрия" (Австрия) - "Ильвес" (Финляндия) 4:3; пен.: 4:5 (первый матч - 1:2)

Голы: Мелоун 22, Грубер 27, Барри 68, Прелец 97 - Ала-Мюллюмяки 30, Маенпяя 90, Седербек 112

Ох и матч, ох и сценарий... И кто бы мог подумать, что представитель Австрии втянется в такую борьбу. А он не просто втянулся, а проиграл ее. Страна из топ-15 Таблицы коэффициентов теряет своего представителя. Сенсация.

"Морнар" (Черногория) - "Раднички 1923" (Сербия) 2:1; пен: 4:3 (первый матч - 0:1)

Голы: Ондонг-Мба 45, Ондонг-Мба 83 - Алексич 90+8

Удаление: Баошич 90+10 ("Морнар", прямая красная)

Отличный результат. Сербия - наш конкурент в Таблице коэффициентов, поэтому вылет представителя этой страны идет нам на руку. Тем более ценен успех черногорцев после поражения в первом матче. Спасибо, "Морнар".

30.07.2024

"Дрита" (Косово) - "Брейдаблик" (Исландия) 1:0 (первый матч - 2:1)

Гол: Селмани 66

В прошлом году "Брейдаблик" играл в групповом раунде Лиги конференций, а в этом остановился во втором квалификационном раунде. Огромный регресс. Не сказать, что против "Дриты" не было шансов, но и об отсутствии закономерности в таком результате говорить не приходится.

"Пюник" (Армения) - "Струга" (Северная Македония) 3:1 (первый матч - 1:2)

Голы: Дебле 16, Коваленко 45, Коваленко 90+6 - Ібраими 45+4

"Пюник" обидно вылетел из Лиги чемпионов, и был под риском вылета из Лиги конференций. Но, проиграв первый матч, армяне дома не просто выиграли, а сделали это в основное время, не тратя силы и нервы на экстра-таймы. Решающий гол был проведен на 90+6-й минуте.

Сергей Вакуленко пропускал матч из-за дисквалификации. А вот Антон Братков вышел на поле на второй тайм - 45 минут в активе.

"Флора" (Эстония) - "Виртус" (Сан-Марино) 5:2 (д.в.) (первый матч - 0:0)

Голы: Лепик 4, Саппинен (пен.) 77, Аллику 92, Аллику 97, Крейда 120 - Бенинкаса 68, Мема 88

Удаление: Лукка 48 ("Флора", вторая желтая)

Это было настоящее испытание для эстонской команды. Несмотря на тот факт, что по ту сторону был всего-навсего представитель Сан-Марино. Открыв счет в противостоянии (а первый матч был "сухим"), "Флора" осталась в меньшинстве и удосужилась лишь на ничью в основное время. А вот в овертаймах пошло. "Виртус" не реализовал пенальти, "Флора" забила трижды. Убедительный успех.

Для Сан-Марино на этом сезон не заканчивается. В еврокубках еще остается один участник.

"Хамрун Спартанс" (Мальта) - "Балкани" (Косово) 0:2 (первый матч - 0:0)

Голы: Хамиди 64, Каррица 76

Мальта потеряла вторую команду из четырех, стартовавших в еврокубках этого сезона. Совсем не трагедия. Тем более, "Хамрун" достойно боролся с косовским "Балкани", который уже имеет опыт выступлений в групповом этапе Лиги конференций. Дальше идет сильнейший.

"Дечич" (Черногория) - "Динамо" (Батуми, Грузия) 0:0 (первый матч - 2:0)

Прогнозируемо команда Андрея Демченко не смогла исправить ситуацию, в которой оказалась после первого матча. Ничья - результат, который грузинам ничего не дал. Команда украинского тренера поочередного вылетела из Лиги чемпионов и Лиги конференций.