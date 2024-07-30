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Денисов: Усик точно присоединится к Полесью на матч с Олимпией. Дальнейшие события - секрет

Лига конференций
Обновлено

Александр точно посетит открытую тренировку житомирской команды

Денисов: Усик точно присоединится к Полесью на матч с Олимпией. Дальнейшие события - секрет

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Директор по медиа, маркетингу и спонсорству "Полесья" Александр Денисов рассказал, что украинский чемпион по боксу WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик присоединится к команде перед ответным матчем с "Олимпией" в квалификации Лиги Конференций.

– Клуб делает очень активное промо участия Александра Усика в этом матче. Какова будет его роль в этой игре?

– Усик точно присоединяется к команде, он будет с ней, а вот все дальнейшие события еще в секрете. Советую нашим болельщикам продолжать активно следить за официальными ресурсами нашего клуба.

Скажу только, что Александр уже сегодня присоединится к команде, и в среду его можно будет увидеть на открытой тренировке "Полесья".

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Источник:
Terrikon
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Будєм разбіратся (Київ)
30.07.2024 в 21:06
При 0:2 в першому матчі треба щоб Усик відпрацював стопером на підходах до штрафної з правом працювати джебом
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Комментарии 1
Будєм разбіратся (Київ)
30.07.2024 в 21:06
При 0:2 в першому матчі треба щоб Усик відпрацював стопером на підходах до штрафної з правом працювати джебом
Ответить
1
0

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