Денисов: Усик точно присоединится к Полесью на матч с Олимпией. Дальнейшие события - секрет

Директор по медиа, маркетингу и спонсорству "Полесья" Александр Денисов рассказал, что украинский чемпион по боксу WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик присоединится к команде перед ответным матчем с "Олимпией" в квалификации Лиги Конференций.

– Клуб делает очень активное промо участия Александра Усика в этом матче. Какова будет его роль в этой игре?

– Усик точно присоединяется к команде, он будет с ней, а вот все дальнейшие события еще в секрете. Советую нашим болельщикам продолжать активно следить за официальными ресурсами нашего клуба.

Скажу только, что Александр уже сегодня присоединится к команде, и в среду его можно будет увидеть на открытой тренировке "Полесья".