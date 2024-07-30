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Денисов: Усик точно присоединится к Полесью на матч с Олимпией. Дальнейшие события - секрет
Александр точно посетит открытую тренировку житомирской команды
Фото: ФК Полісся
Директор по медиа, маркетингу и спонсорству "Полесья" Александр Денисов рассказал, что украинский чемпион по боксу WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик присоединится к команде перед ответным матчем с "Олимпией" в квалификации Лиги Конференций.
– Клуб делает очень активное промо участия Александра Усика в этом матче. Какова будет его роль в этой игре?
– Усик точно присоединяется к команде, он будет с ней, а вот все дальнейшие события еще в секрете. Советую нашим болельщикам продолжать активно следить за официальными ресурсами нашего клуба.
Скажу только, что Александр уже сегодня присоединится к команде, и в среду его можно будет увидеть на открытой тренировке "Полесья".
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