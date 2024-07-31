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Денисов: После поражения от Олимпии по Полесью прошлись катком критики - не разделяю это настроение

Лига конференций

У Полесья еще есть шанс отыграться

Денисов: После поражения от Олимпии по Полесью прошлись катком критики - не разделяю это настроение

polissyafc.com

Новина українською

Директор по маркетингу, медиа и спонсорству "Полесья" Александр Денисов поделился эмоциями после поражения команды в первом матче квалификации Лиги конференций от "Олимпии" Любляна (0:2).

"После первого матча с "Олимпией" по команде прошлись буквально катком критики. Не разделяю это настроение футбольного общества. На самом деле, в такой момент украинским командам нужна поддержка. Сейчас необходимо дать ребятам глоток уверенности перед ответным матчем. Ведь все понимают, что произошло. А произошла досадная история, в которой мы объективно проиграли эту игру сопернику на футбольном поле.

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Но в то же время, я бы обратил внимание многих на то, что происходило за кулисами. Это то, что мы оставляли в секрете до последнего, моменты, с которыми мы столкнулись. Накануне игры травмировался Луифер, который должен был выходить в старте. Это повлияло на рисунок игры в атаке. Далее травмы, которые произошли в течение подготовки к сезону. Повреждение Бескоровайного привело к тому, что за день до отъезда в Польшу клуб в срочном порядке искал замену центральному защитнику.

Да, к команде присоединился Сарапий, вышедший сразу в еврокубковом матче. То есть целый ряд игроков, среди них и Макуана, на которых мы не могли рассчитывать. Также дисквалифицированы Кушниренко и Бабенко, в связи с чем Таллес Коста должен был играть на необычной для себя позиции опорника очень низко. Поэтому очень важно сейчас поддержать команду.

За последнюю неделю главным тренером Имадом Ашуром проделана большая работа, которая имеет целью вернуть ребятам веру в себя и настроить на бой. Потенциал этого "Полесья" значительно выше и команда способна достичь результата в ответной игре. В этом уверен президент клуба Геннадий Буткевич, на постоянной связи с командой и полностью поддерживающий главного тренера и игроков. Поэтому призываем болельщиков поддержать команду в этот решающий момент. А футбол тем и прекрасен, что мы никогда не знаем, что произойдет до того, как прозвучит финальный свисток", - заявил Денисов.

Напомним, что ответный матч команд состоится в четверг, 1 августа.

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Источник:
Terrikon
Опубликовал: Михаил Черныш
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