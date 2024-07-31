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Тренер Полесья: Хотелось бы сказать, что мы точно выйдем и победим, мы верим в это

Лига конференций

Имад Ашур - о предстоящем матче с "Олимпией"

Тренер Полесья: Хотелось бы сказать, что мы точно выйдем и победим, мы верим в это

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур поделился мыслями накануне ответного матча второго квалификационного раунда Лиги конференций против "Олимпии".

"У меня непоколебимая вера в то, что мы все равно придем к моменту, что все, о чем мы говорим, договариваемся и нарабатываем будет давать результат. А в контексте этого матча, узнаем только, когда этот матч придет.

Мы сейчас сделали очень много толчков в направлении того, чтобы убрать вот эти сомнения, с которыми мы столкнулись в предыдущей игре. И я очень надеюсь, что этот вес давления и ожиданий немного позади и мы можем выйти полностью сфокусированными на эпизодах, в которых мы должны быть лучшими и побеждать соперника.

Мне хотелось бы сказать, что мы точно выйдем и победим, мы верим в это, но игра расставит все на свои места.

Ответный матч "Полесье" - "Олимпия" состоится 1 августа в 19:00 по киевскому времени. Первая игра завершилась поражением житомирского клуба со счетом 0:2.

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Источник:
Terrikon.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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