Тренер Полесья: Хотелось бы сказать, что мы точно выйдем и победим, мы верим в это

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур поделился мыслями накануне ответного матча второго квалификационного раунда Лиги конференций против "Олимпии".

"У меня непоколебимая вера в то, что мы все равно придем к моменту, что все, о чем мы говорим, договариваемся и нарабатываем будет давать результат. А в контексте этого матча, узнаем только, когда этот матч придет.

Мы сейчас сделали очень много толчков в направлении того, чтобы убрать вот эти сомнения, с которыми мы столкнулись в предыдущей игре. И я очень надеюсь, что этот вес давления и ожиданий немного позади и мы можем выйти полностью сфокусированными на эпизодах, в которых мы должны быть лучшими и побеждать соперника.

Мне хотелось бы сказать, что мы точно выйдем и победим, мы верим в это, но игра расставит все на свои места.