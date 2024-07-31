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Хавбек Полесья: Усик уже с нами ехал на тренировку в автобусе - он придаст нам уверенности

Лига конференций
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В четверг Полесье сыграет ответный матч с Олимпией

Хавбек Полесья: Усик уже с нами ехал на тренировку в автобусе - он придаст нам уверенности

Фото: ФК Полісся

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Полузащитник "Полесья" Александр Назаренко поделился ожиданиями от ответного матча второго квалификационного раунда Лиги конференций против люблянской "Олимпии". В первом поединке на выезде житомирская команда проиграла 0:2.

– Удалось восстановиться морально и физически после 0:2 в первом матче?

– Я думаю, что команда восстановилась. Было достаточно времени. Мы готовы на все 100%.

- Настрой какой?

– Боевой.

- Удалось уже пообщаться с присоединившимся к команде Усиком?

– Да, сегодня видели его. Он уже с нами ехал на тренировку в автобусе. Очень приятно находиться рядом с таким человеком. Он нам придаст уверенности.

– Какие выводы для себя сделал после первой игры?

- Было время сделать выводы и анализ. Нам нужно играть более агрессивно, больше напрягать соперника и не давать много пространства.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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