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Усик потренировался с Полесьем перед матчем с Олимпией. ФОТО, ВИДЕО

Лига конференций

А вдруг Александр выйдет на матч?

Усик потренировался с Полесьем перед матчем с Олимпией. ФОТО, ВИДЕО

Фото: Дарина Калинчук, ua.tribuna.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Абсолютный чемпион в супертяжелом весе и игрок "Полесья" Александр Усик (22-0, 14 КО) принял участие в открытой тренировке житомирской команды перед ответным матчем квалификации Лиги Конференций с "Олимпией", сообщает Трибуна.

Также пресс-служба "Полесья" выложила видео с Усиком из раздевалки команды.

По окончании открытой части тренировки боксер и футболист остался работать с командой и на закрытую.

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Напомним, что матч "Полесье" - "Олимпия" состоится 1 августа в 19:00 в польском Гливице. В первой встрече украинская команда на выезде уступила 0:2.

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