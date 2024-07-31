Тренер Полесья: После поражения от Олимпии ничего не читал - понимаю реакцию, которая должна была быть

Главный тренер " Полесья " Имад Ашур рассказал об эмоциональном состоянии команды после первого матча квалификации Лиги конференций с "Олимпией", в котором житомирская команда проиграла 0:2.

"Я ничего после матча не читал, потому что понимаю реакцию, которая должна была быть и может быть в таких ситуациях. И это абсолютно нормально, потому что все хотят результата. В течение недели нам пришлось уже двигаться мимо ситуации. Ведь то, что произошло уже в прошлом.

Трудно отвлечься, но мы не можем продолжать жить этим прошлым. Конечно, какое-то время дали, чтобы каждый в своей голове прожил этот процесс, хотя он и неприятный. И каждый, учитывая свою роль в этой игре, должен сделать свои выводы. И потом уже с трезвой головой мы вернулись в процесс.

Сейчас, если говорить о давлении, нам точно терять нечего. И я хочу, чтобы все поняли, у нас точно есть право на риск. Я думаю, что внутреннее настроение у каждого – перевернуть игру.

Удастся ли это, посмотрим. Мы не застрахованы от эпизодов, в которых мы можем не доиграть. И сейчас очень огромная просьба к каждому, чтобы игроки фокусировались на своей игре и были непреклонны несмотря на звуки, которые слышим с трибун и решения не удовлетворяющих нас от судей. А это не так легко, как может показаться", - рассказал Ашур.