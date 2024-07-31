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Усик: Я – игрок Полесья. У меня контракт с клубом, я играю за эту команду

Лига конференций
Обновлено

Боксер и футболист принял участие в тренировке команды

Усик: Я – игрок Полесья. У меня контракт с клубом, я играю за эту команду

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Абсолютный чемпион в сверхтяжелом весе и игрок "Полесья" Александр Усик (22-0, 14 КО) ответил на вопрос, почему он учавствовал в тренировке житомирский команды перед ответным матчем второго квалификационного раунда Лиги конференций против люблянской Олимпии".

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"Я – игрок футбольного клуба "Полесье". Мне кажется, что вы, как журналист, должны это знать. У меня контракт с "Полесьем", я играю за эту команду.

А еще я помогаю команде. Будем говорить правду – я ведь не профессиональный футболист. Но в мировой истории такого не было еще – чтобы чемпион мира по боксу играл за команду УПЛ, за один из лучших клубов Украины. Так что я поддерживаю эту команду, ребят, президента, весь состав.

Знаете, кто такой победитель? Это проигравший, который попробовал еще раз.

Силы, радости, любви. Ready to fight. "Полесье", let's gо. Thank you so much", - сказал Усик.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
31.07.2024 в 22:24
... за один із найкращих клубів України (с) - серьёзно?)))
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Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
31.07.2024 в 22:24
... за один із найкращих клубів України (с) - серьёзно?)))
Ответить
0
0

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