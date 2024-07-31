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Усик: Я – игрок Полесья. У меня контракт с клубом, я играю за эту команду
Боксер и футболист принял участие в тренировке команды
Фото: ФК Полісся
Абсолютный чемпион в сверхтяжелом весе и игрок "Полесья" Александр Усик (22-0, 14 КО) ответил на вопрос, почему он учавствовал в тренировке житомирский команды перед ответным матчем второго квалификационного раунда Лиги конференций против люблянской Олимпии".
"Я – игрок футбольного клуба "Полесье". Мне кажется, что вы, как журналист, должны это знать. У меня контракт с "Полесьем", я играю за эту команду.
А еще я помогаю команде. Будем говорить правду – я ведь не профессиональный футболист. Но в мировой истории такого не было еще – чтобы чемпион мира по боксу играл за команду УПЛ, за один из лучших клубов Украины. Так что я поддерживаю эту команду, ребят, президента, весь состав.
Знаете, кто такой победитель? Это проигравший, который попробовал еще раз.
Силы, радости, любви. Ready to fight. "Полесье", let's gо. Thank you so much", - сказал Усик.
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