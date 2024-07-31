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"Нужно будет рисковать", - Имад Ашур рассказал, за счет чего Полесье собирается в четверг обыграть Олимпию
В четверг Полесью нужно отыгрывать два гола
polissyafc.com
Главный тренер "
– Надо отыгрывать два гола. Какие коррективы внесете в игру, чтобы нивелировать этот гандикап соперника?
– Мы не можем быть уверены в том, что захочет соперник делать. Учитывая результат предыдущей игры, мы можем только прогнозировать, что есть вероятность того, что соперник нам даст гораздо больше времени, гораздо больше пространства и сам, возможно, будет ждать случая, чтобы использовать это пространство.
Поэтому мы не можем принимать этот ритм игры, который нам будет предлагать соперник, мы будем идти и вынуждать их ошибаться. Фактически идея состоит в том, чтобы мы делали то, что о чем мы договаривались в первой игре. Для этого нам нужно, чтобы мы отпустили определенные привычки, сидящие у нас внутри.
Фактически эта проактивная и агрессивная игра касается моментов, когда мы владеем мячом. Мы не можем принимать тот факт, что нам соперник дает кучу времени на то, чтобы мы строили нашу атаку, и при этом не пользоваться возможностями, которые мы получим.
И мы не можем так же быть довольны тем, что соперник получает возможность продвигать этот мяч вперед. То есть мы будем так или иначе освобождать определенное пространство, но мы должны быть убеждены в том, что нас всегда кто-то подстрахует и что мы можем любую ошибку из-за риска исправить.
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Нам завтра нужно будет рисковать, так что легче будет сопернику – он не обязан этого делать. Мы хотим перевернуть эту игру – для этого у нас сейчас и шла вся подготовка на этой неделе, потому что это только половина противостояния.
Думаю, очень хорошо все понимают, что за счет ошибки, которую мы можем спровоцировать у соперника, быстрый гол может все быстро изменить. По факту нам завтра нужно забить два гола. Также может произойти и наоборот, все может быть.
Но основная идея в том, чтобы мы заставляли соперника ошибаться, и для этого фокус во второй игре в основном должен быть не на сопернике, а на том, что мы будем делать, что не удалось воплотить из нашего футбола.
Очень много было моментов, где сомнения одолевали наши решения, одолевали нашу скорость принятия решений. Хочется к цели идти без сомнений, и мне кажется, учитывая результат предыдущей игры, нас ничего не должно сдерживать.
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