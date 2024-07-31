  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. "Нужно будет рисковать", - Имад Ашур рассказал, за счет чего Полесье собирается в четверг обыграть Олимпию
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Нужно будет рисковать", - Имад Ашур рассказал, за счет чего Полесье собирается в четверг обыграть Олимпию

Лига конференций
Обновлено

В четверг Полесью нужно отыгрывать два гола

"Нужно будет рисковать", - Имад Ашур рассказал, за счет чего Полесье собирается в четверг обыграть Олимпию

polissyafc.com

Новина українською

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур поделился ожиданиями от ответного матча квалификации Лиги Конференций против "Олимпии", который состоится в четверг, 1 августа. В первом поединке житомирская команда проиграла 0:2.

– Надо отыгрывать два гола. Какие коррективы внесете в игру, чтобы нивелировать этот гандикап соперника?

– Мы не можем быть уверены в том, что захочет соперник делать. Учитывая результат предыдущей игры, мы можем только прогнозировать, что есть вероятность того, что соперник нам даст гораздо больше времени, гораздо больше пространства и сам, возможно, будет ждать случая, чтобы использовать это пространство.

Поэтому мы не можем принимать этот ритм игры, который нам будет предлагать соперник, мы будем идти и вынуждать их ошибаться. Фактически идея состоит в том, чтобы мы делали то, что о чем мы договаривались в первой игре. Для этого нам нужно, чтобы мы отпустили определенные привычки, сидящие у нас внутри.

Фактически эта проактивная и агрессивная игра касается моментов, когда мы владеем мячом. Мы не можем принимать тот факт, что нам соперник дает кучу времени на то, чтобы мы строили нашу атаку, и при этом не пользоваться возможностями, которые мы получим.

И мы не можем так же быть довольны тем, что соперник получает возможность продвигать этот мяч вперед. То есть мы будем так или иначе освобождать определенное пространство, но мы должны быть убеждены в том, что нас всегда кто-то подстрахует и что мы можем любую ошибку из-за риска исправить.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Нам завтра нужно будет рисковать, так что легче будет сопернику – он не обязан этого делать. Мы хотим перевернуть эту игру – для этого у нас сейчас и шла вся подготовка на этой неделе, потому что это только половина противостояния.

Думаю, очень хорошо все понимают, что за счет ошибки, которую мы можем спровоцировать у соперника, быстрый гол может все быстро изменить. По факту нам завтра нужно забить два гола. Также может произойти и наоборот, все может быть.

Но основная идея в том, чтобы мы заставляли соперника ошибаться, и для этого фокус во второй игре в основном должен быть не на сопернике, а на том, что мы будем делать, что не удалось воплотить из нашего футбола.

Очень много было моментов, где сомнения одолевали наши решения, одолевали нашу скорость принятия решений. Хочется к цели идти без сомнений, и мне кажется, учитывая результат предыдущей игры, нас ничего не должно сдерживать.

По теме
yellow-arrow
ЛК. Прошлогодний соперник Зари вылетает от косоваров, Пюник Браткова идет дальше, провал команды Демченко
yellow-arrow
Как Усик тренировался с Полесьем. ФОТОрепортаж
yellow-arrow
Усик: Я – игрок Полесья. У меня контракт с клубом, я играю за эту команду
Полесье (Житомир) Имад Ашур
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
01.08.2024 в 00:11
проигрыш и твоя отставка
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
01.08.2024 в 00:11
проигрыш и твоя отставка
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости