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Как Усик тренировался с Полесьем. ФОТОрепортаж
Сила в Усике
polissyafc.com
Абсолютный чемпион в супертяжелом весе и игрок "Полесья" Александр Усик (22-0, 14 КО) принял участие в открытой тренировке житомирской команды перед ответным матчем квалификации Лиги Конференций с "Олимпией".
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Пресс-служба клуба выложила в соцсетях фотоотчет о тренировке боксера.
Напомним, что матч "Полесье" - "Олимпия" состоится 1 августа в 19:00 в польском Гливице. В первой встрече украинская команда на выезде уступила 0:2.
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