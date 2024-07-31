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Как Усик тренировался с Полесьем. ФОТОрепортаж

Лига конференций
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Сила в Усике

Как Усик тренировался с Полесьем. ФОТОрепортаж

polissyafc.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Абсолютный чемпион в супертяжелом весе и игрок "Полесья" Александр Усик (22-0, 14 КО) принял участие в открытой тренировке житомирской команды перед ответным матчем квалификации Лиги Конференций с "Олимпией".

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Пресс-служба клуба выложила в соцсетях фотоотчет о тренировке боксера.

Напомним, что матч "Полесье" - "Олимпия" состоится 1 августа в 19:00 в польском Гливице. В первой встрече украинская команда на выезде уступила 0:2.

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