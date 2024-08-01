Дулуб: Кто верил в Ливерпуль, когда после 0:3 победили Барселону? Так почему Полесью не создать камбек

Экс-наставник ЛНЗ поделился ожиданиями от ответного матча "волков" в ЛК.

“Даже если проиграли, всегда есть шансы. Еврокубки последних лет показывают, что топовые команды могут отыграться даже с 0:4, 1:5 или 2:6.

"Полесью" не хватило Кушниренко и Бабенко, которые пропускали игру из-за дисквалификации. Опорная зона команды против "Олимпии" – это была не опорная зона для еврокубков. Таллес, Крушинский и Мустафаев – это атакующие игроки, а нужно были и умеющие отбирать.

Такие матчи выигрываются за счет колоссальной самоотдачи. Раньше это всегда отличало украинские команды в еврокубках – безумная самоотдача в крови. А потом уже шла организация игры. Имея Назаренко и Гуцуляка на флангах, нужно создавать условия для игры один в один и использовать эти моменты".