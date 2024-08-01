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Дулуб: Кто верил в Ливерпуль, когда после 0:3 победили Барселону? Так почему Полесью не создать камбек

Лига конференций
Обновлено

Известный тренер считает, что все возможно

Дулуб: Кто верил в Ливерпуль, когда после 0:3 победили Барселону? Так почему Полесью не создать камбек

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Экс-наставник ЛНЗ поделился ожиданиями от ответного матча "волков" в ЛК.

“Даже если проиграли, всегда есть шансы. Еврокубки последних лет показывают, что топовые команды могут отыграться даже с 0:4, 1:5 или 2:6.

"Полесью" не хватило Кушниренко и Бабенко, которые пропускали игру из-за дисквалификации. Опорная зона команды против "Олимпии" – это была не опорная зона для еврокубков. Таллес, Крушинский и Мустафаев – это атакующие игроки, а нужно были и умеющие отбирать.

Такие матчи выигрываются за счет колоссальной самоотдачи. Раньше это всегда отличало украинские команды в еврокубках – безумная самоотдача в крови. А потом уже шла организация игры. Имея Назаренко и Гуцуляка на флангах, нужно создавать условия для игры один в один и использовать эти моменты".

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"Нужно, чтобы игроки "Полесья" поверили в себя. Большую роль будет играть психология. Также большое значение будет иметь фактор первого гола. Команды примерно равного класса по организации игры, но у "Полесья" примерно вдвое дороже команда. Это показывает, что игроки качественнее, осталось это доказать на поле.

"Олимпия" играет за две недели четвертый матч, а у "Полесья" это только вторая игра. Но у соперника плюс то, что все матчи они отыграли на ноль, а такое противостояние проходит в основном оборона.

Шансы есть всегда. Кто верил в "Ливерпуль", когда они после 0:3 победили "Барселону" 4:0? Почему "Полесью" не создать камбек?”, – заявил специалист.

Встреча начнется в 19.00.

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Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Gican85 (Киев)
01.08.2024 в 08:41
Потому, что вы Полесье, а не Ливерпуль
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Комментарии 3
Gican85 (Киев)
01.08.2024 в 08:41
Потому, что вы Полесье, а не Ливерпуль
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Kondor (Веселе)
01.08.2024 в 08:34
Уважаемый тренер,а вот....
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
01.08.2024 в 07:43
Але у Полісся нема Клоппа .
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