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Дулуб: Кто верил в Ливерпуль, когда после 0:3 победили Барселону? Так почему Полесью не создать камбек
Известный тренер считает, что все возможно
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Экс-наставник ЛНЗ поделился ожиданиями от ответного матча "волков" в ЛК.
“Даже если проиграли, всегда есть шансы. Еврокубки последних лет показывают, что топовые команды могут отыграться даже с 0:4, 1:5 или 2:6.
"Полесью" не хватило Кушниренко и Бабенко, которые пропускали игру из-за дисквалификации. Опорная зона команды против "Олимпии" – это была не опорная зона для еврокубков. Таллес, Крушинский и Мустафаев – это атакующие игроки, а нужно были и умеющие отбирать.
Такие матчи выигрываются за счет колоссальной самоотдачи. Раньше это всегда отличало украинские команды в еврокубках – безумная самоотдача в крови. А потом уже шла организация игры. Имея Назаренко и Гуцуляка на флангах, нужно создавать условия для игры один в один и использовать эти моменты".
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"Нужно, чтобы игроки "Полесья" поверили в себя. Большую роль будет играть психология. Также большое значение будет иметь фактор первого гола. Команды примерно равного класса по организации игры, но у "Полесья" примерно вдвое дороже команда. Это показывает, что игроки качественнее, осталось это доказать на поле.
"Олимпия" играет за две недели четвертый матч, а у "Полесья" это только вторая игра. Но у соперника плюс то, что все матчи они отыграли на ноль, а такое противостояние проходит в основном оборона.
Шансы есть всегда. Кто верил в "Ливерпуль", когда они после 0:3 победили "Барселону" 4:0? Почему "Полесью" не создать камбек?”, – заявил специалист.
Встреча начнется в 19.00.
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