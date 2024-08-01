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Полесье – Олимпия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Полесье – Олимпия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 01.08.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: ФК Полісся
Сегодня, 1 августа "Полесье" проведет ответный матч против "Олимпии" в рамках второго отборочного раунда Лиги конференций.
Игра пройдет в Гливице (Польша) на Городском стадионе и начнется в 19:00 по киевскому времени.
Первая встреча завершилась поражением украинского клуба со счетом 0:2.
Если "Полесье" сможет пройти "Олимпию", то в третьем раунде квалификации Лиги конференций встретится с проигравшим в паре "Шериф" - "Эльфсборг".
Трансляция будет доступна на ОТТ-платформе MEGOGO.
Второй раунд квалификации Лиги конференций сезона 2024/25
1.08.2024
"Полесье" 19:00 "Олимпия"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1
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