ЛК. Милсами с украинским легионером вылетает. команду Дедечко выбили армяне (обновляется)

Второй квалификационный раунд Лиги конференций – это 98 команд, разделенных на 49 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выйдут в третий квалификационный раунд Лиги конференций; проигравшие попрощаются с еврокубками.

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Первые матчи состоялись неделю назад. Ответные матчи стадии разбиты на три игровых дня.

30 - 31.07.2024

01.08.2024

"Академия Пушкаша" (Венгрия) -//- "Днепр-1" (Украина) 3:0 (первый матч - 3:0)

"Астана" (Казахстан) - "Милсами" (Молдова) 1:0 (первый матч - 1:1)

Гол: Томасов 49

Удаление: Ндон 55 ("Милсами", вторая желтая)

"Астана" воспользовалась своим опытом – команда из Казахстана правильнее распределила силы. После тяжелой ничьи на выезде, дома казахи сыграли прагматично на 1:0. Как следствие – проход дальше.

"Милсами" жаль, но ничего не поделаешь. Украинский легионер Ярослав Терехов вышел на второй тайм матч – 45 минут в активе.

"Арарат-Армения" (Армения) - "Зимбру" (Молдова) 3:1 (первый матч - 3:0)

Голы: Енне 28, Серобян (пен.) 68, Дуарте 88 - Охаджунва 62

С победителем этой пары мог бы сыграть "Днепр-1", но украинский представитель так и не вышел на старт. Поэтому нам эта пара интересна разве что в контексте выступления здесь украинцев. Денис Дедечко отыграл 59 минут за "Зимбру", Даниил Кучер провел матч в резерве за "Арарат-Армению".

"Браво" (Словения) - "Зрински" (Босния и Герцеговина) 1:3 (первый матч - 1:0)

Голы: Тучич 21 - Мулахусейнович 16, Яковлевич 66, Млинар 80

Неделю назад был вечер словенского футбола, мы хвалили, в частности, и "Браво". Но сегодня команда сыграла не звучно со своим названием. Поражение 1:3 – и вылет. Можно же бить словенцев – это урок для "Полесья".

"Ордабасы" (Казахстан) 18:00 "Дифферданж" (Люксембург) (первый матч - 0:1)

Голы:

"Урарту" (Армения) - "Баник" (Чехия) 0:2 (первый матч - 1:5)

Голы: Эвертон 22, Халуш 51

Декласация от чехов. Преимущество "Баника" было слишком большим, что в итоге и вылилось в финальный результат – две уверенные победы. Артем Полярус в составе "Урарту" страдал, как и все партнеры – украинец провел на поле 70 минут.

"Ллапи" (Косово) - "Брондбю" (Дания) 2:2 (первый матч - 0:6)

Голы: Гашиян 42, Миккельсен (автогол) 66 - Ебоа 53, Омоиджуанфо 61

"Ллапи" занесет себе этот матч в актив – косовары дали бой представителю статусного чемпионата. Но пройти "Брондбю" "Ллапи", конечно же, не смог.

"Пафос" (Кипр) 19:00 "Жальгирис" (Литва) (первый матч - 1:2)

Голы:

"Полесье" (Украина) 19:00 "Олимпия" (Словения) (первый матч - 0:2)

Голы:

"Левадия" (Эстония) - "Осиек" (Хорватия) 0:1 (первый матч - 1:5)

Гол: Пушич 63

Эстонцы старались, но не помогли нам. Помощь могла заключаться в том, чтобы отобрать очки у нашего конкурента в Таблице коэффициентов. Но нет. Две победы "Осиека" – максимум из возможного.

АЕК (Ларнака, Кипр) - "Пакш" (Венгрия) 0:2 (первый матч - 0:3)

Голы: Гарасти 19, Папп 42

Как-то слишком легко "Пакш" разобрался с АЕКом - :0 по сумме двух матчей. Или это мы просто переоцениваем эту киприотскую команду после того, как она совсем недавно играла мышцами на фоне представителей УПЛ?! Так или иначе, дальше идет "Пакш", который сыграет в третьем раунде квалификации с "Морнаром". А Кипр теряет представителя.

"Тобол" (Казахстан) 19:00 "Санкт-Галлен" (Швейцария) (первый матч - 1:4)

Голы:

"Трансинвест" (Литва) 19:00 "Млада" (Чехия) (первый матч - 0:2)

Голы:

"Интер Клуб Д'Эскальдес" (Андорра) 19:30 АЕК (Афины, Греция) (первый матч - 3:4)

Голы:

"Пайде" (Эстония) 19:30 "Стьярнан" (Исландия) (первый матч - 1:2)

Голы:

"Бранн" (Норвегия) 20:00 "Гоу Эхед Иглс" (Нидерланды) (первый матч - 0:0)

Голы:

"Копенгаген" (Дания) 20:00 "Мегпис" (Гибралтар) (первый матч - 3:0)

Голы:

"Карнарфон Таун" (Уэльс) 20:00 "Легия" (Польша) (первый матч - 0:6)

Голы:

"Сабах" (Азербайджан) 20:00 "Маккаби" (Хайфа, Израиль) (первый матч - 3:0)

Голы:

"Университатя" (Румыния) 20:00 "Марибор" (Словения) (первый матч - 0:2)

Голы:

"Прогресс" (Люксембург) 20:00 "Юргорден" (Швеция) (первый матч - 0:3)

Голы:

"Слима Вондерерз" (Мальта) 20:00 "Ноах" (Армения) (первый матч - 0:7)

Голы:

"Торпедо" (Кутаиси, Грузия) 20:00 "Омония" (Кипр) (первый матч - 1:3)

Голы:

"Тромсе" (Норвегия) 20:00 КуПС (Финляндия) (первый матч - 1:0)

Голы:

"Вадуц" (Лихтенштейн) 20:30 "Сент-Патрикс" (Ирландия) (первый матч - 1:3)

Голы:

"Черно Море" (Болгария) 20:30 "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль) (первый матч - 0:0)

Голы:

"Эгнатия" (Албания) 21:00 "Викингур" (Исландия) (первый матч - 1:0)

Голы:

"Неман" (Беларусь) 21:00 ЧФР (Румыния) (первый матч - 0:0)

Голы:

"Партизани» (Албания) 21:00 "Сабуртало" (Грузия) (первый матч - 0:2)

Голы:

"Шленск" (Польша) 21:30 "Рига" (Латвия) (первый матч - 0:1)

Голы:

ДАК 1904 (Словакия) 21:30 "Зира" (Азербайджан) (первый матч - 0:4)

Голы:

"Викингур" (Фарерские острова) 21:00 "Гент" (Бельгия) (первый матч - 1:4)

Голы:

"Ла Фиорита" (Сан-Марино) 21:45 "Башакшехир" (Турция) (первый матч - 1:6)

Голы:

"Сент-Миррен" (Шотландия) 21:45 "Валюр" (Исландия) (первый матч - 0:0)

Голы:

"Шелбурн" (Ирландия) 21:45 "Цюрих" (Швейцария) (первый матч - 0:3)

Голы:

"Будучность" (Черногория) 22:00 ЦСКА 1948 (Болгария) (первый матч - 0:1)

Голы:

ХБ Торсхавн (Фарерские острова) 22:00 "Хайдук" (Хорватия) (первый матч - 0:2)

Голы:

Гимарайнш" (Португалия) 22:15 "Флориана" (Мальта) (первый матч - 1:0)

Голы: