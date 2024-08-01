ЛК. Милсами с украинским легионером вылетает (обновляется)

Второй квалификационный раунд Лиги конференций – это 98 команд, разделенных на 49 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выйдут в третий квалификационный раунд Лиги конференций; проигравшие попрощаются с еврокубками.

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Первые матчи состоялись неделю назад. Ответные матчи стадии разбиты на три игровых дня.

30 - 31.07.2024

01.08.2024

"Академия Пушкаша" (Венгрия) -//- "Днепр-1" (Украина) 3:0 (первый матч - 3:0)

"Астана" (Казахстан) - "Милсами" (Молдова) 1:0 (первый матч - 1:1)

Гол: Томасов 49

Удаление: Ндон 55 ("Милсами", вторая желтая)

"Астана" воспользовалась своим опытом – команда из Казахстана правильнее распределила силы. После тяжелой ничьи на выезде, дома казахи сыграли прагматично на 1:0. Как следствие – проход дальше.

"Милсами" жаль, но ничего не поделаешь. Украинский легионер Ярослав Терехов вышел на второй тайм матч – 45 минут в активе.

"Арарат-Армения" (Армения) 18:00 "Зимбру" (Молдова) (первый матч - 3:0)

Голы:

"Браво" (Словения) 18:00 "Зрински" (Босния и Герцеговина) (первый матч - 1:0)

Голы:

"Ордабасы" (Казахстан) 18:00 "Дифферданж" (Люксембург) (первый матч - 0:1)

Голы:

"Урарту" (Армения) 18:00 "Баник" (Чехия) (первый матч - 1:5)

Голы:

"Ллапи" (Косово) 18:00 "Брондбю" (Дания) (первый матч - 0:6)

Голы:

"Пафос" (Кипр) 19:00 "Жальгирис" (Литва) (первый матч - 1:2)

Голы:

"Полесье" (Украина) 19:00 "Олимпия" (Словения) (первый матч - 0:2)

Голы:

"Левадия" (Эстония) 19:00 "Осиек" (Хорватия) (первый матч - 1:5)

Голы:

АЕК (Ларнака, Кипр) 19:00 "Пакш" (Венгрия) (первый матч - 0:3)

Голы:

"Тобол" (Казахстан) 19:00 "Санкт-Галлен" (Швейцария) (первый матч - 1:4)

Голы:

"Трансинвест" (Литва) 19:00 "Млада" (Чехия) (первый матч - 0:2)

Голы:

"Интер Клуб Д'Эскальдес" (Андорра) 19:30 АЕК (Афины, Греция) (первый матч - 3:4)

Голы:

"Пайде" (Эстония) 19:30 "Стьярнан" (Исландия) (первый матч - 1:2)

Голы:

"Бранн" (Норвегия) 20:00 "Гоу Эхед Иглс" (Нидерланды) (первый матч - 0:0)

Голы:

"Копенгаген" (Дания) 20:00 "Мегпис" (Гибралтар) (первый матч - 3:0)

Голы:

"Карнарфон Таун" (Уэльс) 20:00 "Легия" (Польша) (первый матч - 0:6)

Голы:

"Сабах" (Азербайджан) 20:00 "Маккаби" (Хайфа, Израиль) (первый матч - 3:0)

Голы:

"Университатя" (Румыния) 20:00 "Марибор" (Словения) (первый матч - 0:2)

Голы:

"Прогресс" (Люксембург) 20:00 "Юргорден" (Швеция) (первый матч - 0:3)

Голы:

"Слима Вондерерз" (Мальта) 20:00 "Ноах" (Армения) (первый матч - 0:7)

Голы:

"Торпедо" (Кутаиси, Грузия) 20:00 "Омония" (Кипр) (первый матч - 1:3)

Голы:

"Тромсе" (Норвегия) 20:00 КуПС (Финляндия) (первый матч - 1:0)

Голы:

"Вадуц" (Лихтенштейн) 20:30 "Сент-Патрикс" (Ирландия) (первый матч - 1:3)

Голы:

"Черно Море" (Болгария) 20:30 "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль) (первый матч - 0:0)

Голы:

"Эгнатия" (Албания) 21:00 "Викингур" (Исландия) (первый матч - 1:0)

Голы:

"Неман" (Беларусь) 21:00 ЧФР (Румыния) (первый матч - 0:0)

Голы:

"Партизани» (Албания) 21:00 "Сабуртало" (Грузия) (первый матч - 0:2)

Голы:

"Шленск" (Польша) 21:30 "Рига" (Латвия) (первый матч - 0:1)

Голы:

ДАК 1904 (Словакия) 21:30 "Зира" (Азербайджан) (первый матч - 0:4)

Голы:

"Викингур" (Фарерские острова) 21:00 "Гент" (Бельгия) (первый матч - 1:4)

Голы:

"Ла Фиорита" (Сан-Марино) 21:45 "Башакшехир" (Турция) (первый матч - 1:6)

Голы:

"Сент-Миррен" (Шотландия) 21:45 "Валюр" (Исландия) (первый матч - 0:0)

Голы:

"Шелбурн" (Ирландия) 21:45 "Цюрих" (Швейцария) (первый матч - 0:3)

Голы:

"Будучность" (Черногория) 22:00 ЦСКА 1948 (Болгария) (первый матч - 0:1)

Голы:

ХБ Торсхавн (Фарерские острова) 22:00 "Хайдук" (Хорватия) (первый матч - 0:2)

Голы:

Гимарайнш" (Португалия) 22:15 "Флориана" (Мальта) (первый матч - 1:0)

Голы: