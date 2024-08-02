ЛК. Невероятная драма Беседина и компании, команды Сироты эпически вылетает, гол украинца за ЦСКА 1948

Второй квалификационный раунд Лиги конференций – это 98 команд, разделенных на 49 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выйдут в третий квалификационный раунд Лиги конференций; проигравшие попрощаются с еврокубками.

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Первые матчи состоялись неделю назад. Ответные матчи стадии разбиты на три игровых дня.

30 - 31.07.2024

01.08.2024

"Академия Пушкаша" (Венгрия) -//- "Днепр-1" (Украина) 3:0 (первый матч - 3:0)

"Астана" (Казахстан) - "Милсами" (Молдова) 1:0 (первый матч - 1:1)

Гол: Томасов 49

Удаление: Ндон 55 ("Милсами", вторая желтая)

"Астана" воспользовалась своим опытом – команда из Казахстана правильнее распределила силы. После тяжелой ничьи на выезде, дома казахи сыграли прагматично на 1:0. Как следствие – проход дальше.

"Милсами" жаль, но ничего не поделаешь. Украинский легионер Ярослав Терехов вышел на второй тайм матч – 45 минут в активе.

"Арарат-Армения" (Армения) - "Зимбру" (Молдова) 3:1 (первый матч - 3:0)

Голы: Енне 28, Серобян (пен.) 68, Дуарте 88 - Охаджунва 62

С победителем этой пары мог бы сыграть "Днепр-1", но украинский представитель так и не вышел на старт. Поэтому нам эта пара интересна разве что в контексте выступления здесь украинцев. Денис Дедечко отыграл 59 минут за "Зимбру", Даниил Кучер провел матч в резерве за "Арарат-Армению".

"Браво" (Словения) - "Зрински" (Босния и Герцеговина) 1:3 (первый матч - 1:0)

Голы: Тучич 21 - Мулахусейнович 16, Яковлевич 66, Млинар 80

Неделю назад был вечер словенского футбола, мы хвалили, в частности, и "Браво". Но сегодня команда сыграла не звучно со своим названием. Поражение 1:3 – и вылет. Можно же бить словенцев – это урок для "Полесья".

"Ордабасы" (Казахстан) - "Дифферданж" (Люксембург) 4:3; пен.: 4:3 (первый матч - 0:1)

Голы: Брюско (автогол) 24, Тагиберген 55, Садовский 82, Турсунбай (пен.) 117 - Трани 2, Жоржинью 59, Жоржинью 120

Удаоение: Леандру 105+3 ("Дифферданж", вторая желтая)

Таки избежали позора Беседин и компания. Но это было очень на тоненького. "Ордабасы" сначала вылетел из Лиги чемпионов, а затем оказался на грани вылета из еврокубков вообще – проиграл первый матч "Дифферданджу".

В ответном матче долгое время счет держался 2:2, но в конце хозяева таки затолкали спасительный для себя гол. Далее – экстра-таймы и небольшая драма: нереализованный пенальти в исполнении "Ордабасы", удаление в составе соперника, казалось, что решающий гол на 117-й минуте, но затем ответ люксембуржцев уже в меньшинстве. Не жалели нервы болельщиков.

Матч перешел в серию пенальти, где казахи таки выстрадали победу. Невероятно.

Игорь Пластун сыграл за "Ордабасы" весь матч; Евгений Макаренко был заменен на 78-й минуте, а Артем Беседин – на 61-й. Дальше у чемпиона Казахстана – "Пюник".

"Урарту" (Армения) - "Баник" (Чехия) 0:2 (первый матч - 1:5)

Голы: Эвертон 22, Халуш 51

Декласация от чехов. Преимущество "Баника" было слишком большим, что в итоге и вылилось в финальный результат – две уверенные победы. Артем Полярус в составе "Урарту" страдал, как и все партнеры – украинец провел на поле 70 минут.

"Ллапи" (Косово) - "Брондбю" (Дания) 2:2 (первый матч - 0:6)

Голы: Гашиян 42, Миккельсен (автогол) 66 - Ебоа 53, Омоиджуанфо 61

"Ллапи" занесет себе этот матч в актив – косовары дали бой представителю статусного чемпионата. Но пройти "Брондбю" "Ллапи", конечно же, не смог.

"Пафос" (Кипр) - "Жальгирис" (Литва) 3:0 (д.в.) (первый матч - 1:2)

Голы: Танкович 21, Андерсон Силва 101, Драгомир 118

Вилучення: Захарі 37 ("Жальгіріс", пряма червона)

Долго мы "вели "Жальгирис" в контексте того, что его вылет мог бы помочь "Днепру-1" зайти в посев раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. И вот он вылетел, но "Днепру-1" это не поможет...

"Пафос" показал характер - за это ему вознаграждение.

"Полесье" (Украина) - "Олимпия" (Словения) 1:2 (первый матч - 0:2)

Голы: Кушниренко 1 - Флоруц 11, Дурдов 90+3

Отчет о матче ⇒ ЗДЕСЬ

"Левадия" (Эстония) - "Осиек" (Хорватия) 0:1 (первый матч - 1:5)

Гол: Пушич 63

Эстонцы старались, но не помогли нам. Помощь могла заключаться в том, чтобы отобрать очки у нашего конкурента в Таблице коэффициентов. Но нет. Две победы "Осиека" – максимум из возможного.

АЕК (Ларнака, Кипр) - "Пакш" (Венгрия) 0:2 (первый матч - 0:3)

Голы: Гарасти 19, Папп 42

Как-то слишком легко "Пакш" разобрался с АЕКом - :0 по сумме двух матчей. Или это мы просто переоцениваем эту киприотскую команду после того, как она совсем недавно играла мышцами на фоне представителей УПЛ?! Так или иначе, дальше идет "Пакш", который сыграет в третьем раунде квалификации с "Морнаром". А Кипр теряет представителя.

"Тобол" (Казахстан) - "Санкт-Галлен" (Швейцария) 0:1 (первый матч - 1:4)

Гол: Сиссе 73

Удаления: Эссьен 68 ("Тобол", вторая желтая), Галим 90 ("Тобол", прямая красная)

Мог ли что-то изменить "Тобол" после поражения 1:4 в первом матче? Можно было надеяться разве что на локальный успех. Но даже его не получилось, потому что отбиваться в меньшинстве против не дворового соперника – очень сложно. Второе поражение в противостоянии и вылет.

Евгений Шахов участия в матче не принимал.

"Трансинвест" (Литва) - "Млада" (Чехия) 0:1 (первый матч - 0:2)

Гол: Войта 78

Еще одна чешская команда – и еще одна взвешенная, рациональная, умная победа. Хорошо представители этой страны идут по дистанции: без потерь, но и без резких движений и рисков. Однако настоящие испытания "Младу" и других представителей Чехии ожидают впереди.

Артем Радченко отыграл за "Трансинвест" весь матч, Сергей Мелашенко провел матч на скамейке запасных.

"Интер Клуб Д'Эскальдес" (Андорра) - АЕК (Афины, Греция) 0:4 (первый матч - 3:4)

Голы: Гарсия 29, Гарсия 74, Амрабат 83, Гарсия 86

АЕК невнятно провел первый матч, предоставляя сопернику слишком много свободы, но во втором показал настоящую разницу в классе между этими командами. Все стало на свои места.

"Пайде" (Эстония) - "Стьярнан" (Исландия) 4:0 (первый матч - 1:2)

Голы: Кристал 29, Саарма 46, Кесай 57, Лиландер 85

"Пайде" выплеснул спортивную злость на соперника. В игре эстонцев чувствовалась злость и обида за поражение в первом матче. Именно так и должно быть в спорте после острого раздражения.

"Бранн" (Норвегия) - "Гоу Эхед Иглс" (Нидерланды) 2:1 (первый матч - 0:0)

Голы: Финне 42, Кнудсен 62 - Тенгстедт 2

Команда из Нидерландов имеет высокий рейтинг благодаря рейтингу Ассоциации. Но по факту - "Бранн" сильнее. Норвежцы это доказали на поле и выбили "сеяного" соперника. Кому-то это пойдет на руку в контексте предстоящих жеребьевок.

"Копенгаген" (Дания) - "Мегпис" (Гибралтар) 5:1 (первый матч - 3:0)

Голы: Дикс (пен.) 40, Фрогольдт 54, Оскарссон 61, Хойер 80, Оскарссон 84 - Байоде 17

Весело, но "Мегпис" первым забил в этом матче. Возможно, лучше бы этого не делал, потому что лишь разозлил соперника. Представитель Гибралтара - это не серьезно для "Копенгагена". Дальше будет "Баник" - это уже интереснее.

"Карнарфон Таун" (Уэльс) - "Легия" (Польша) 0:5 (первый матч - 0:6)

Голы: Капустка 46, Энджейчик 48, Пекгарт 54, Нсаме 72, Серхио Барсиа 83

Представитель нашего конкурента в Таблице коэффициентов изрядно оттянулся. Что тут скажешь? Заслуженная победа для "Легии" и заслуженные очки Польши в ТК.

"Сабах" (Азербайджан) - "Маккаби" (Хайфа, Израиль) 3:6; пен.: 3:2 (первый матч - 3:0)

Голы: Шафранко 47, Перрис 71, Микельс 103 - Хазиза 17, Пьерро 67, Шимич 70, Рафаэлов 73, Пьерро 90, Давид 112

"Маккаби" сенсационно проиграл первый матч со счетом 0:3. В ответном матче старался исправить ситуацию, но игра "все на атаку" вредила защите. Да, есть шесть взятий чужих ворот, но ведь и в свои израильтяне пропустили трижды. Это все перевело матч в серию пенальти, где гости промахнулись трижды из пяти попыток. Все предыдущие старания оказались тщетными - вылет высокорейтингового участника.

Александр Сирота провел на поле 84 минуты за "Маккаби". Перрис, забивший за "Сабах" - это экс-игрок "Динамо" (Киев). Также в его активе - ассист.

"Университатя" (Румыния) - "Марибор" (Словения) 3:2 (первый матч - 0:2)

Голы: Митрице 52, Сьерра 72, Кольич 90+5 - Иличич 68, Якупович 82

Словенцы неделю назад феерили (в целом все команды). В ответных матчах есть одна потеря, но это не "Марибор". Титулованный клуб хоть и с проблемами, но доказал свое превосходство над "Университатеей". Забил, в частности, и Йосип Иличич.

"Прогресс" (Люксембург) - "Юргорден" (Швеция) 1:0 (первый матч - 0:3)

Гол: Карамоко 36

Удаление: Уне-Ларссон ("Юргорден", прямая красная)

Шведы позволили себе небольшую слабость - после 3:0 в первом матче это вполне допускалось. Дальше идет "Юргорден", а у Люксембурга стремительно уменьшается представительство.

"Слима Вондерерз" (Мальта) - "Ноах" (Армения) 0:0 (первый матч - 0:7)

После 7:0 в первом матче, армяне не стали издеваться над соперником на его поле. Сухие 0:0 удовлетворили всех.

"Торпедо" (Кутаиси, Грузия) - "Омония" (Кипр) 1:2 (первый матч - 1:3)

Голы: Янсане 47 - Стенпинскі 25, Семедо 81

Преимущество киприотов не слишком явное, но достаточное для того, чтобы пройти дальше. Явно не грузинская неделя - ранее вылетел из еврокубков чемпион этой страны.

"Тромсе" (Норвегия) - КуПС (Финляндия) 1:0 (первый матч - 1:0)

Гол: Хьерто-Даль 29

Норвежцы сильнее в северном дерби. Судьбу противостояния решили голы-одиночки в каждом из матчей. Такое бывает. Футбол был с акцентом на тактику.

"Вадуц" (Лихтенштейн) - "Сент-Патрикс" (Ирландия) 2:2 (первый матч - 1:3)

Голы: Кавен (пен.) 22, Кавен 76 - Эльбузеди 28, Палмер 81

"Вадуц" - единственный представитель Лихтенштейна в еврокубках, поэтому международный сезон для этой страны заканчивается уже сейчас. Эх, а помним времена, когда "Вадуц" был в группе. Сегодня, по крайней мере, дал достойный бой сопернику.

"Черно Море" (Болгария) - "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль) 1:2 (первый матч - 0:0)

Голы: Калкан 33 - Лопес 25, Лопес 64

Израиль потерял "Маккаби" (Хайфа), а вот "Хапоэль" (Беер-Шева) с огромными боями прошел дальше. Трудовая гостевая победа.

"Эгнатия" (Албания) - "Викингур" (Исландия) 0:2 (первый матч - 1:0)

Голы: Дюллис (автогол) 22, Трандарсон 48

Исландцы на характере перевернули ход противостояния. Они проиграли домашний матч, но в номинально гостевом выиграли с нужным им счетом. Браво!

"Неман" (Беларусь) - ЧФР (Румыния) 0:5 (первый матч - 0:0)

Голы: Мухар 17, Бирлиджа 40, Бирлиджа 57, Кореница 59, Нкололо 90+3

Великолепный результат. Приспешники агрессоров не должны играть в еврокубках, им не место в цивилизованном мире. 0:5 – то, что нужно для "Немана". Играйте с россиянами где-нибудь на болотных кубках. Это касается и Юрия Панти, который отыграл сегодня весь матч.

"Партизани" (Албания) - "Сабуртало" (Грузия) 0:0 (первый матч - 0:2)

Грузины уже слишком много потеряли в этом евросезоне, но "Сабуртало" постоял за честь страны. Проход относительно опытного "Партизани" – это почетно.

"Шленск" (Польша) - "Рига" (Латвия) 3:1 (первый матч - 0:1)

Голы: Лейва (пен.) 6, Петров 49, Лейва 52 - Бабец 33

Удаление: Ороско 61 ("Рига", прямая красная)

Была надежда, что поляки потеряют одного из своих участников, ведь "Шленск" проиграл первый матч. Но нет... Ох и тяжело нам с ними будет в борьбе за коэффициенты.

Егор Маценко провел матч за "Шленск" в запасе.

ДАК 1904 (Словакия) - "Зира" (Азербайджан) 1:2 (первый матч - 0:4)

Голы: Мендес 40 - Утциг 24, Алиев 57

Удаление: Япи 56 (ДАК 1904, прямая красная)

Крепкая эта "Зира". Она едва не выбила из Лиги Европы "Шериф", а вот из Лиги конференций выбила не самый слабый ДАК 1904. Будет интересно, как далеко удастся пройти.

Тарас Качараба отыграл за словаков весь матч, Эльдар Кулиев вышел у "Зиры" на замену на 67-й минуте, заменив другого бывшего игрока "Миная" Ахмедзаде.

"Викингур" (Фарерские острова) - "Гент" (Бельгия) 0:3 (первый матч - 1:4)

Голы: Митрович 64, Фернандес-Пардо 69, Дин (пен.) 77

Не сказать, что "Гент" себя сдерживал, но это и не был фестиваль атакующей игры. Спокойный темп, которого тоже оказалось достаточно для разгрома.

"Ла Фиорита" (Сан-Марино) - "Башакшехир" (Турция) 0:4 (первый матч - 1:6)

Голы: Пйонтек 13, Шахинер 31, Гурелер 35, Пйонтек 90+1

Это одно из тех противостояний стадии, в котором соперники - из разных весовых категорий. Не о чем говорить. "Башакшехир" можно было поздравлять с выходом дальше еще после жеребьевки.

"Сент-Миррен" (Шотландия) - "Валюр" (Исландия) 4:1 (первый матч - 0:0)

Голы: Руни 16, Олусанья 52, О'Хара 65, Яковитти 88 - Харальдссон 75

Странный контраст - после нулей в первом матче сразу пять голов команды забили во втором. После ничьей - разгром. Исландцы просто перегорели и провалились на выезде.

"Шелбурн" (Ирландия) - "Цюрих" (Швейцария) 0:0 (первый матч - 0:3)

Швейцарцы сыграли прагматично по счету, опираясь на результат первого матча. Имели право. Рационально поберечь силы на следующие раунды, где точно будет тяжелее.

"Будучность" (Черногория) - ЦСКА 1948 (Болгария) 1:1 (д.в.) (первый матч - 0:1)

Голы: Перишич 65 - Евгений Сердюк 102

Болгары прошли дальше, но потратили для этого немало сил и энергии. Пришлось играть экстра-таймы, хотя после первой серии противостояния у ЦСКА 1948 было преимущество. В конце концов, победа есть победа. Чем тяжелее - тем приятнее.

Решающий гол за ЦСКА 1948 забил украинский легионер Евгений Сердюк. Он вышел на замену на 90-й минуте, а забил на 102-й.

ХБ Торсхавн (Фарерские острова) - "Хайдук" (Хорватия) 0:0 (первый матч - 0:2)

Неожиданно. Не стоило надеяться, что "Хайдук" не пройдёт этот раунд. Даже не верилось, что хорваты не выиграют два матча противостояния - но не выиграли, потеряли очки из Таблицы коэффициентов. Небольшой "подарочек" для Украины.

Гимарайнш" (Португалия) - "Флориана" (Мальта) 4:0 (первый матч - 1:0)

Голы: Кайо Сезар 8, Фернандес 11, Мангас 37, Мангас 43

В первом матче португальцы забили скромный один мяч, сейчас же решили не давать поводов скептикам говорить о чем-то. 4:0 и 5:0 по сумме двух матчей - более чем убедительно.