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Квалификация ЛК. Полесье – Олимпия 1:2. Сегодня было лучше, но недостаточно

Лига конференций

Украинцы вылетают из еврокубков

Квалификация ЛК. Полесье – Олимпия 1:2. Сегодня было лучше, но недостаточно

Фото - ФК Полісся

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

"Полесье" в польском Гливице в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций принимало "Олимпию". Свой дебютный матч в еврокубках житомирский клуб провалил – 0:2. Перед подопечными Ашуры стояла очень сложная задача.

За всю первую игру "Полесье" нанесло три удара в створ ворот соперника, и ни один из этих ударов не был опасен. Под руководством Виктора Санчеса "Олимпия" все свои семь матчей выиграла. Речь идет о спаррингах, матчах чемпионата и игре с украинским клубом неделю назад. Безусловно, именно у гостей было гораздо больше шансов пройти дальше.

Если сравнивать с первым матчем, то в стартовом составе "Полесья" произошло четыре замены. С первых минут сегодня вышли Кудрик, Тейлор, Кушниренко и Бистрич.

Игра началась по лучшему сценарию для "Полесья". Назаренко после сольного рейда левым флангом прострелил, а Кушниренко из-за пределов штрафной мощно пробил в угол ворот – 1:0. К сожалению, радовались украинцы недолго. Флоруц в штрафной хладнокровно обыграл Сарапия и пробил в ближний угол - 1:1. К сожалению, Кудрик ничего не смог поделать с этим ударом.

Квалификация ЛК. Полесье – Олимпия 1:2. Сегодня было лучше, но недостаточно - изображение 1

Однако пропущенный мяч существенно не повлиял на подопечных Ашура. Украинцы доминировали, контролировали ход событий на поле, но довести свои атаки до логического завершения не могли. Не хватало последней передачи футболистам житомирского коллектива. Стоит отметить, что футболисты "Полесья" играли гораздо активнее и агрессивнее, чем в первом матче. Почему так не играли неделю назад?

После подачи с углового мог выводить украинцев вперед Кушниренко, но хавбеку не хватило точности. На перерыв команды ушли за ничейного результата. Неплохая игра, но нужно отыгрывать отставание в два гола.

После перерыва характер игры не изменился. Украинцы доминировали, но никак не могли воплотить свое игровое преимущество в забитый мяч. Шикарную возможность во второй раз в матче вывести "Полесье" вперед потерял Гуцуляк. Алексей с нескольких метров головой пробил в штангу. Футболисты "Олимпии" играли прагматично, но их это абсолютно устраивало. Досадно, но провальный первый матч решил судьбу этого противостояния. В компенсированное время украинцы пропустили после стандарта. Мяч в свой актив записал Дурдов – 1:2.

В итоге "Полесье" завершает свои дебютные выступления на европейской арене.

Лига конференций. Второй квалификационный раунд. Ответный матч

"Полесье" - "Олимпия" 1:2

Голы: Кушниренко (1) - Флоруц (11), Дурдов (90+3)

"Полесье": Кудрик – Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Тейлор (Смоляков, 54) – Крушинский (Пейшао, 54), Кушниренко, Таллес (Козак, 68), Назаренко, Гуцуляк, Бистрич (Будковский, 68)

"Олимпия": Видовшек – Силва, Ратник, Мухаммедбегович, Суалехе – Доффо, Агба, Флоруц (Брест, 70), Бултам (Мотика, 64), Швайцер (Дурдов, 64) – Коич (Пинту, 64)

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1 голосов
Комментарии
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Morphyk7 (Черновцы)
01.08.2024 в 21:03
Помимо сумбура ничего нет. Попадать в ворота некому, защиты нет, мысль с торможением большим и особенно где вообще воротарь. Коментаторы говорили, что первый гол без шансов для воротаря... - они серьёзно? Воротарь, вообще немного потеиялся в первом голе
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Комментарии 14
Morphyk7 (Черновцы)
01.08.2024 в 21:03
Помимо сумбура ничего нет. Попадать в ворота некому, защиты нет, мысль с торможением большим и особенно где вообще воротарь. Коментаторы говорили, что первый гол без шансов для воротаря... - они серьёзно? Воротарь, вообще немного потеиялся в первом голе
Ответить
2
1
ВиктАн
01.08.2024 в 21:06
Мені налаштування на матч і тренерська думка сподобались, по якості гравців згоден з більшістю.
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0
0
ВиктАн
01.08.2024 в 21:03
Такий футбол було приємно дивитися. Не вистачає класу воротареві і нападникам, але в такому темпі весь матч, МОЛОДЦІ!!! Ще раз БРАВІСІМО тренерському штабу Полісся!
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0
3
Morphyk7 (Черновцы)
01.08.2024 в 21:05
Сер'йозно? Вони там що з грандом якимось гралы? Молодці чим? Тим що дварази програли незрозуміло кому?
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2
0
жека-киев (биг виладж)
01.08.2024 в 21:01
Шо сьогодні краще?! Гравці непогані, точно краще, ніж в Партизана. Гра: хаос, сумбур, жодної думки.Такого безтолкового, як Ашур, ше пошукати. Взять Іващенко чи Первака, то ЛівийБерег і Оболонь, грають на порядок організованіш.
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4
0
Prideman (Lviv)
01.08.2024 в 20:59
Другий гол Олімпії це щось було комічне. Серйозний в Полісся воротар.
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2
0
ВиктАн
01.08.2024 в 20:59
Гарний футбол, дякую тренерському штабу Полісся. Такий футбол приємно дивитися. Підсилити цю команду двома трьома якісними гравцями і буде космос.
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1
4
tekutiev (донецк,Украина)
01.08.2024 в 21:03
закусывать надо
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1
1
ВиктАн
01.08.2024 в 21:04
Дивись тоді валідол)
 
1
0
Не дармоед (Запорожье)
01.08.2024 в 20:59
Выскочки ни на что не способны. Половина сброда который присутствует в команде и близко к футболу подпускать нельзя.
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3
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
01.08.2024 в 20:58
Клешоногі... Вчіться у Маккабі Хайфа, як 0:3 відігравати на характері!!!
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3
0
sametoy10 (Київ-Світловодськ)
01.08.2024 в 20:58
Зібрали весь непотріб з упл, купили вагон ніяких чорних... Дніщє...
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5
0
miruk 81 (львів)
01.08.2024 в 20:58
Два голи воротаря. Дуже слабка гра. По суті тільки два удари в ствір і два голи. Бракує плеймейкера
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2
0
Не люблю футбол (Хорол)
01.08.2024 в 20:57
На одних аматорів в єврокубках поменшало
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2
0

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