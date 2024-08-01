Квалификация ЛК. Полесье – Олимпия 1:2. Сегодня было лучше, но недостаточно

"Полесье" в польском Гливице в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций принимало "Олимпию". Свой дебютный матч в еврокубках житомирский клуб провалил – 0:2. Перед подопечными Ашуры стояла очень сложная задача.

За всю первую игру "Полесье" нанесло три удара в створ ворот соперника, и ни один из этих ударов не был опасен. Под руководством Виктора Санчеса "Олимпия" все свои семь матчей выиграла. Речь идет о спаррингах, матчах чемпионата и игре с украинским клубом неделю назад. Безусловно, именно у гостей было гораздо больше шансов пройти дальше.

Если сравнивать с первым матчем, то в стартовом составе "Полесья" произошло четыре замены. С первых минут сегодня вышли Кудрик, Тейлор, Кушниренко и Бистрич.

Игра началась по лучшему сценарию для "Полесья". Назаренко после сольного рейда левым флангом прострелил, а Кушниренко из-за пределов штрафной мощно пробил в угол ворот – 1:0. К сожалению, радовались украинцы недолго. Флоруц в штрафной хладнокровно обыграл Сарапия и пробил в ближний угол - 1:1. К сожалению, Кудрик ничего не смог поделать с этим ударом.

Однако пропущенный мяч существенно не повлиял на подопечных Ашура. Украинцы доминировали, контролировали ход событий на поле, но довести свои атаки до логического завершения не могли. Не хватало последней передачи футболистам житомирского коллектива. Стоит отметить, что футболисты "Полесья" играли гораздо активнее и агрессивнее, чем в первом матче. Почему так не играли неделю назад?

После подачи с углового мог выводить украинцев вперед Кушниренко, но хавбеку не хватило точности. На перерыв команды ушли за ничейного результата. Неплохая игра, но нужно отыгрывать отставание в два гола.

После перерыва характер игры не изменился. Украинцы доминировали, но никак не могли воплотить свое игровое преимущество в забитый мяч. Шикарную возможность во второй раз в матче вывести "Полесье" вперед потерял Гуцуляк. Алексей с нескольких метров головой пробил в штангу. Футболисты "Олимпии" играли прагматично, но их это абсолютно устраивало. Досадно, но провальный первый матч решил судьбу этого противостояния. В компенсированное время украинцы пропустили после стандарта. Мяч в свой актив записал Дурдов – 1:2.

В итоге "Полесье" завершает свои дебютные выступления на европейской арене.

Лига конференций. Второй квалификационный раунд. Ответный матч

"Полесье" - "Олимпия" 1:2

Голы: Кушниренко (1) - Флоруц (11), Дурдов (90+3)

"Полесье": Кудрик – Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Тейлор (Смоляков, 54) – Крушинский (Пейшао, 54), Кушниренко, Таллес (Козак, 68), Назаренко, Гуцуляк, Бистрич (Будковский, 68)

"Олимпия": Видовшек – Силва, Ратник, Мухаммедбегович, Суалехе – Доффо, Агба, Флоруц (Брест, 70), Бултам (Мотика, 64), Швайцер (Дурдов, 64) – Коич (Пинту, 64)