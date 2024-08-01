Назаренко: К Олимпии готовы на все 100% - настрой боевой

Хавбек " Полесья " Александр Назаренко поделился ожиданиями от ответного матча 2-го раунда квалификации Лиги конференций против "Олимпии". В первом поединке житомирская команда проиграла 0:2.

"Я думаю, что команда восстановилась. Было достаточно времени. Мы готовы на все 100%. Настрой боевой.

Да, сегодня видели Усика. Он уже с нами ехал на тренировку в автобусе. Очень приятно находиться рядом с таким человеком. Он нам придаст уверенности.

Выводы после первой игры? Было время сделать выводы и анализ. Нам нужно играть более агрессивно, больше напрягать соперника и не давать много пространства", - сказал Назаренко.