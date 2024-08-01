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4 замены, в том числе и вратарь. Стартовый состав Полесья на ответный матч с Олимпией

Лига конференций
Обновлено

Стартовые составы команд

4 замены, в том числе и вратарь. Стартовый состав Полесья на ответный матч с Олимпией

polissyafc.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 1 августа, житомирское "Полесье" проведет свой ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций с "Олимпией" Любляна. В первом поединке на выезде житомирская команда проиграла 0:2.

Матч начнется в 19:00 и уже известны стартовые составы команд.

Интерес, что главный тренер "Полесья" Имад Ашур по сравнению с первым матчем сделал 4 замены в стартовом составе, в том числе и вратаря.

"Полесье": Кудрик, Лукас Тейлор, Чоботенко, Сарапий, Михайличенко, Таллес Коста, Крушинский, Кушниренко, Гуцуляк, Назаренко, Бистрич

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Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.

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