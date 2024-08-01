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Президент Полесья: После первой игры с Олимпией все эксперты и горе-болельщики похоронили команду. Усика хоронят каждый год

Лига конференций

Геннадий Буткевич обратился к команде с мотивационной речью

Президент Полесья: После первой игры с Олимпией все эксперты и горе-болельщики похоронили команду. Усика хоронят каждый год

Новина українською

Президент "Полесья" Геннадий Буткевич перед ответным матчем 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций против "Олимпии" обратился к команде с мотивационной речью. Напомним, что в первом поединке житомирская команда проиграла словенской 0:2.

"После первой неудачной встречи все эксперты и горе-болельщики наши нас похоронили. Но несмотря на вероисповедание, цвет кожи, мы все – украинцы, и мы должны это доказать. Мы верим в вас. Вперед!

Может, кто не знает. Усика хоронят каждый год. И на пресс-конференции Боб Арум, промоутер Тайсона Фьюри, говорит: "Он украинец, и ты должен это помнить. Скорее всего, ты выиграешь, но он даст тебе бой". Но так получилось, что не выиграл", – сказал Буткевич.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.

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Источник:
ФК Полісся Житомир
Опубликовал: Михаил Черныш
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