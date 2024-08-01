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Полесье уже на 1-й минуте забило Олимпии, но так же быстро и пропустило - 1:1. ВИДЕО
Веселое начало матча
polissyafc.com
"Полесье" проводит свой ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций с "Олимпией" Любляна.
В первом поединке на выезде житомирская команда проиграла 0:2, однако в ответном начала за здравие, открыв счет уже на 1-й минуте.
После хорошей атаки и прострела с фланга от Назаренко Кушниренко после рикошета нашел зону и удачно пробил – 1:0.
Впрочем, радовались житомиряне недолго. Уже на 11-й минуте Флоруц получил мяч, сместился в центр и дал в ближний угол. Вопросы к защите остаются, да и Кудрик пропустил в ближний угол.
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1:1 у нас к 15-й минуте и 1:3 для "Полесья" по сумме двух матчей.
Напомним, что UA-Футбол проведет
Гол Полесья:
Гол Олимпии:
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