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Усик: Судейство в матче Полесья было просто отвратительным. УЕФА - если вам нужны деньги – наберите, я дам вам деньги
Украинский чемпион остался очень недоволен работой сербских судей в матче Полесье - Олимпия
Фото: ФК Полісся
Абсолютный чемпион в супертяжелом весе и игрок "Полесья" Александр Усик (22-0, 14 КО) подвел итог ответного матча квалификации Лиги конференций, в котором
"Если тебе не дают работать и помогают другой команде, то… Я никогда не жалуюсь на судей, но этот состав судей сербов был очень отвратительным.
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УЕФА нужно обратить внимание, что у сербов к нам, украинцам, есть пристрастное отношение, потому что они поддерживают нашего врага. УЕФА не видит этого или у них глаза из-за денег замылило? Посмотрите, что происходит – судья прямо в одну сторону судит.
Нет вопросов, он профессиональный судья, я – не футбольный судья, но УЕФА, откройте глаза. Если вам нужны деньги – наберите, я дам вам деньги", - сказал Усик.
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