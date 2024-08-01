  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Усик: Судейство в матче Полесья было просто отвратительным. УЕФА - если вам нужны деньги – наберите, я дам вам деньги
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик: Судейство в матче Полесья было просто отвратительным. УЕФА - если вам нужны деньги – наберите, я дам вам деньги

Лига конференций
Обновлено

Украинский чемпион остался очень недоволен работой сербских судей в матче Полесье - Олимпия

Усик: Судейство в матче Полесья было просто отвратительным. УЕФА - если вам нужны деньги – наберите, я дам вам деньги

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Абсолютный чемпион в супертяжелом весе и игрок "Полесья" Александр Усик (22-0, 14 КО) подвел итог ответного матча квалификации Лиги конференций, в котором житомирская команда проиграла "Олимпии" (1:2, 1:4 по сумме двух матчей).

"Если тебе не дают работать и помогают другой команде, то… Я никогда не жалуюсь на судей, но этот состав судей сербов был очень отвратительным.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

УЕФА нужно обратить внимание, что у сербов к нам, украинцам, есть пристрастное отношение, потому что они поддерживают нашего врага. УЕФА не видит этого или у них глаза из-за денег замылило? Посмотрите, что происходит – судья прямо в одну сторону судит.

Нет вопросов, он профессиональный судья, я – не футбольный судья, но УЕФА, откройте глаза. Если вам нужны деньги – наберите, я дам вам деньги", - сказал Усик.

По теме
yellow-arrow
"Шок на первых минутах не испугал словенцев". Полесье – Олимпия. Обзор послематчевой словенской прессы
yellow-arrow
Недолгое еврокубковое счастье. Полесье - Олимпия 1:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
ЛК. Невероятная драма Беседина и компании, команду Дедечко выбили армяне, Радченко - аут (обновляется)
Полесье (Житомир) Олимпия (Любляна) Александр Усик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости