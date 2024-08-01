"Шок на первых минутах не испугал словенцев". Полесье – Олимпия. Обзор послематчевой словенской прессы

К большому сожалению, первый еврокубковый опыт для житомирского "Полесья" завершился неудачно, несмотря на то, что они все же забили свой первый гол в истории на международной арене. Чуда не произошло и в матче против словенской "Олимпии" украинская команда во второй раз проиграла.

Очевидно, что подобным зрелищем наслаждались в Словении и их можно понять, ведь справедливость прохода люблянцев вряд ли кто-то ставит под сомнение. Сейчас подробнее разберемся, какие эпитеты подбирали наши словенские коллеги при описании этой победы любимой команды.

Издание Sport-tv.rs обошлось достаточно банальными словами и назвали свой материал: "Драконы сохраняют стопроцентный результат: победили и в Польше". Да, конечно они вспомнили о том, что матч начался с пропущенного гола, который заставил на секунду занервничать, но не более того: "Мы пропустили гол уже на 39-й секунде, все из-за красивого удара от Богдана Кушниренко, однако гол никак не поколебал уверенность люблянцев, которые быстро собрались и сравняли уже на 11-й минуте". Подытоживая рисунок игры, автор указал, что "Полесье" не очень-то и агрессивно атаковало, в основном гости держали все под контролем, несмотря на несколько неплохих атак со стороны житомирян.

"Олимпия победила украинцев", — цитировать такой заголовок даже не хочется, как-то не захотел автор сайта 24ur.com удивлять громкими словами. Само содержание статьи идентично тому, что мы увидели в прошлом материале, поэтому здесь даже не будем останавливаться, идем дальше.

Что касается портала Sportklub.rs, то они также обошлись скромным заголовком: "Олимпия снова выиграла". В материале отмечается то, как уверенно игроки словенского коллектива ответили на ранний пропущенный гол: "Олимпия блестяще ответила на пропущенный гол на первых минутах. Несмотря на то, что они пропустили гол уже на первой минуте, что могло вызвать определенные нервы, команда быстро ответила собственным забитым голом и сразу успокоила всех болельщиков". Далее в статье говорится о том, что "Олимпия" прекрасно сдерживала все попытки "Полесья" отыграться и за это они были вознаграждены на последних минутах, когда оформили второй гол и одержали приятную победу.

"Ранний шок для Олимпии, но есть вторая победа", — такой подзаголовок можно увидеть на сайте Siol.net. Автор этого материала не хотел особо рассказывать о ходе матча или отмечать хотя бы кого-то из "Полесья", он просто ограничился краткими итогами по поводу мгновенной реакции на быстрый пропущенный гол и поздравил подопечных Виктора Санчеса с проходом дальше. Похожее мы увидели и на сайте издания Rtvslo.si (MMC).

В целом словенские журналисты восприняли победу любимой команды очень спокойно, они ее ожидали и даже не стали как-то детально анализировать произошедшее. Попытки найти в этих материалах хоть какое-то упоминание об игроках "Полесья", об игре нашей команды или что-то такое, не увенчались успехом. Очень просто и без пафосных разговоров.

Можем лишь поздравить "Олимпию" с проходом дальше, а игроков "Полесья" призываем не вешать нос. Это был первый опыт в еврокубках, он получился болезненным, но это опыт, который потенциально может помочь им в следующих попытках все же дойти до основной, осенней стадии Лиги Конференций, или даже более престижного евротурнира.