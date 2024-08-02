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Чоботенко: Если не смотреть на результат, это были два разных матча. Мы шагнули вперед
А к судейству у защитника особых претензий нет
Фото: ФК Полісся
Защитник "Полесья" Сергей Чоботенко подвел итог ответного матча 2-го раунда квалификации Лиги конференций с "Олимпией" (1:2, 1:4 по сумме двух матчей).
– Очень сложный поединок, который очень оптимистично начинался для "Полесья" – быстрый мяч. Что потом пошло не так ли?
– Как быстро забили, так быстро и пропустили. Трудный матч для, но я считаю, что по самоотдаче, если мы не смотрим на результат, это были два разных матча. Мы шагнули вперед.
У нас абсолютная новая команда, еще на стадии своего формирования. У нас все только впереди.
– Как перестраивал тренер игру? Какая была тактическая установка?
– Мы проанализировали моменты из предыдущего матча и тренеры сказали нам играть больше через фланги, быстрее играть, чтобы были более жесткие передачи, больше играть вперед. Думаю, нам это удавалось. Просто не удалось все реализовать.
– Что думаете о судействе?
– Скажу, что более или менее нормально судил. Конечно, были моменты, где он поставил штрафной в нашу сторону, но я считаю, что плюс-минус он нормально судил.
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