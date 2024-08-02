Чоботенко: Если не смотреть на результат, это были два разных матча. Мы шагнули вперед

Защитник "Полесья" Сергей Чоботенко подвел итог ответного матча 2-го раунда квалификации Лиги конференций с "Олимпией" (1:2, 1:4 по сумме двух матчей).

– Очень сложный поединок, который очень оптимистично начинался для "Полесья" – быстрый мяч. Что потом пошло не так ли?

– Как быстро забили, так быстро и пропустили. Трудный матч для, но я считаю, что по самоотдаче, если мы не смотрим на результат, это были два разных матча. Мы шагнули вперед.

У нас абсолютная новая команда, еще на стадии своего формирования. У нас все только впереди.

– Как перестраивал тренер игру? Какая была тактическая установка?

– Мы проанализировали моменты из предыдущего матча и тренеры сказали нам играть больше через фланги, быстрее играть, чтобы были более жесткие передачи, больше играть вперед. Думаю, нам это удавалось. Просто не удалось все реализовать.

– Что думаете о судействе? Александр Усик нагнал на сербскую делегацию . Что вы скажете?

– Скажу, что более или менее нормально судил. Конечно, были моменты, где он поставил штрафной в нашу сторону, но я считаю, что плюс-минус он нормально судил.