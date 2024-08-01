Ашур - о матче с Олимпией: Усик сказал достаточно. Не хочется сейчас на эмоциях наговорить лишнего

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур в эфире Megogo дал послематчевый комментарий после поражение от "Олимпии" (1:2) во 2-м раунде квалификации Лиги конференций.

– Почему команда не смогла так сыграть в первом матче?

– Мы уже говорили об этом предварительно, исключительно о ментальной составляющей. Возможно, кому-то не нравится это слышать, но сегодня ничего нового не было предложено. Мы не говорим сейчас о результате, мы говорим исключительно об игре. На мой взгляд, сегодня совсем с другим настроением, с другой ментальностью вышли. Ничего не давило. Все вышли сегодня перевернуть игру. Это процесс роста коллектива и клуба, дебютировавшего в еврокубках.

- Мы уже спрашивали Александра Усика , спрошу у вас: футбол – он справедлив, учитывая гол на последних минутах, сегодняшнюю игру и итоговый результат?

– Футбол несправедлив, как и жизнь. Жизнь не может быть справедливой. Если кто-то ищет справедливость, то кто-нибудь с другой стороны будет говорить, что этого нет. Если есть какие-то намеки на тех, кто принимал сегодня решение, я не хочу это комментировать. Допускаю, что Александр сказал достаточно. Не хочется сейчас на эмоциях наговорить лишнего. Инвестировать свои эмоции в это не вижу смысла.

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Несмотря на это, по справедливости сегодня не уверен, что следует говорить ни по результату, ни по определенным решениям, по моему личному мнению. Могло все быть по-другому. Думаю, все это видели.