Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ашур - о матче с Олимпией: Усик сказал достаточно. Не хочется сейчас на эмоциях наговорить лишнего
Наставник Полесья подвел итог матча с Олимпией
Фото: ФК Полісся
Главный тренер "Полесья" Имад Ашур в эфире Megogo дал послематчевый комментарий после поражение от "Олимпии" (1:2) во 2-м раунде квалификации Лиги конференций.
– Почему команда не смогла так сыграть в первом матче?
– Мы уже говорили об этом предварительно, исключительно о ментальной составляющей. Возможно, кому-то не нравится это слышать, но сегодня ничего нового не было предложено. Мы не говорим сейчас о результате, мы говорим исключительно об игре. На мой взгляд, сегодня совсем с другим настроением, с другой ментальностью вышли. Ничего не давило. Все вышли сегодня перевернуть игру. Это процесс роста коллектива и клуба, дебютировавшего в еврокубках.
- Мы уже
– Футбол несправедлив, как и жизнь. Жизнь не может быть справедливой. Если кто-то ищет справедливость, то кто-нибудь с другой стороны будет говорить, что этого нет. Если есть какие-то намеки на тех, кто принимал сегодня решение, я не хочу это комментировать. Допускаю, что Александр сказал достаточно. Не хочется сейчас на эмоциях наговорить лишнего. Инвестировать свои эмоции в это не вижу смысла.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Несмотря на это, по справедливости сегодня не уверен, что следует говорить ни по результату, ни по определенным решениям, по моему личному мнению. Могло все быть по-другому. Думаю, все это видели.
Популярное сейчас
- Полесье – Олимпия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- Первая бронза, за ней - серебро. Летняя Олимпиада-2024. Украинский медальный зачет
- В Динамо назвали характер травмы Дячука
- Полесье уже на 1-й минуте забило Олимпии, но так же быстро и пропустило - 1:1. ВИДЕО
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Квалификация ЛК. Полесье – Олимпия 1:2. Сегодня было лучше, но недостаточно
Комментарии 1