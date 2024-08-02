Кушниренко: Вторая игра с Олимпией показала, что мы можем играть с любым соперником

Полузащитник "Полесья" Богдан Кушниренко в эфире Megogo прокомментировал поражение от "Олимпии" (1:2) во 2-м раунде квалификации Лиги конференций.

– Тренер говорил, что судья где-то ошибался, Александр Усик об этом говорил. Вы почувствовали, что судья где-то подсуживал больше нашим соперникам?

– В принципе, я считаю, что он судил достаточно нормально. Не нужно это учитывать. Нужно было реализовывать моменты. В сравнении с первой игрой они у нас были. Это были две разные игры. Забей мы хотя бы треть тех моментов – думаю, результат был бы иным.

– Почему не получилось реализовать моменты?

– Не знаю, почему не получилось. Наверное, не хватило мастерства. Но я благодарю всех партнеров по команде. Думаю, мы показали отличную игру. За результат досадно, но я считаю, что у этой команды большое будущее. Спасибо всем болельщикам, которые нас поддерживали. Спасибо ВСУ. Мы играли для них и отдали все силы, но, к сожалению, не удалось получить результат.

– Что сейчас происходит в раздевалке?

– Конечно, все расстроены. В таком начале и такой игре мы сегодня мы должны сегодня выжимать больше.

– Почему в первом матче не получилось так играть?

– Возможно, не хватило опыта этой игры. Все хотели, переживали. Возможно, было какое-то волнение. Вторая игра показала, что мы можем играть с любым соперником. Поэтому в дальнейшем, дай бог, все будет хорошо. Будем становиться лучше.