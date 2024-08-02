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Без представителей Украины. Определились все игровые пары третьего квалификационного раунда Лиги конференций

Лига конференций

Тридцать игровых пар

Без представителей Украины. Определились все игровые пары третьего квалификационного раунда Лиги конференций

Фото: УЕФА / Автор неизвестен

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Состоялись все матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы и Лиги конференций. Определились все участники третьего квалификационного раунда Лиги конференций.

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Всего таких шестьдесят. Они разделены на тридцать игровых противостояний.

Все пары третьего квалификационного раунда Лиги конференций:

  • "Викингур" (Исландия) - "Флора" (Эстония);
  • "Ордабасы" (Казахстан) - "Пюник" (Армения);
  • "Балкани" (Косово) - "Ларн" (Северная Ирландия);
  • ХИК (Финляндия) - "Дечич" (Черногория);
  • "Млада" (Чехия) - "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль);
  • "Килмарнок" (Шотландия) - "Тромсе" (Норвегия);
  • "Арарат-Армения" (Армения) - "Академия Пушкаша" (Венгрия);
  • "Цюрих" (Швейцария) - "Гимарайнш" (Португалия);
  • "Пакш" (Венгрия) - "Морнар" (Черногория);
  • "Геккен" (Швеция) - "Пайде" (Эстония);
  • "Марибор" (Словения) - "Войводина" (Сербия);
  • "Сент-Патрикс" (Ирландия) - "Сабах" (Азербайджан);
  • "Сент-Миррен" (Шотландия) - "Бранн" (Норвегия);
  • ЦСКА 1948 (Болгария) - "Пафос" (Кипр);
  • "Ильвес" (Финляндия) - "Юргорден" (Швеция);
  • "Корвинул" (Хорватия) - "Астана" (Казахстан);
  • "Ноах" (Армения) - АЕК (Афины, Греция);
  • "Ауда" (Латвия) - "Дрита" (Черногория);
  • "Сабуртало" (Грузия) - "Башакшехир" (Турция);
  • "Брондбю" (Дания) - "Легия" (Польша);
  • "Маккаби" (Петах-Тиква) - ЧФР (Румыния);
  • "Силькеборг" (Дания) - "Гент" (Бельгия);
  • "Осиек" (Хорватия) - "Зира" (Азербайджан)
  • "Санкт-Галлен" (Швейцария) - "Шленск" (Польша);
  • "Ботев" (Болгария) - "Зрински" (Босния и Герцеговина);
  • "Омония" (Кипр) - "Фехервар" (Венгрия);
  • "Копенгаген" (Дания) - "Баник" (Чехия);
  • "Олимпия" (Словения) - "Шериф" (Молдова);
  • "Спартак" (Словакия) - "Висла" (Польша);
  • "Ружомберок" (Словакия) - "Хайдук" (Хорватия).

Матчи запланированы на 8-е и 15-е августа.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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