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Без представителей Украины. Определились все игровые пары третьего квалификационного раунда Лиги конференций
Тридцать игровых пар
Фото: УЕФА / Автор неизвестен
Состоялись все матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы и Лиги конференций. Определились все участники третьего квалификационного раунда Лиги конференций.
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Всего таких шестьдесят. Они разделены на тридцать игровых противостояний.
Все пары третьего квалификационного раунда Лиги конференций:
- "Викингур" (Исландия) - "Флора" (Эстония);
- "Ордабасы" (Казахстан) - "Пюник" (Армения);
- "Балкани" (Косово) - "Ларн" (Северная Ирландия);
- ХИК (Финляндия) - "Дечич" (Черногория);
- "Млада" (Чехия) - "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль);
- "Килмарнок" (Шотландия) - "Тромсе" (Норвегия);
- "Арарат-Армения" (Армения) - "Академия Пушкаша" (Венгрия);
- "Цюрих" (Швейцария) - "Гимарайнш" (Португалия);
- "Пакш" (Венгрия) - "Морнар" (Черногория);
- "Геккен" (Швеция) - "Пайде" (Эстония);
- "Марибор" (Словения) - "Войводина" (Сербия);
- "Сент-Патрикс" (Ирландия) - "Сабах" (Азербайджан);
- "Сент-Миррен" (Шотландия) - "Бранн" (Норвегия);
- ЦСКА 1948 (Болгария) - "Пафос" (Кипр);
- "Ильвес" (Финляндия) - "Юргорден" (Швеция);
- "Корвинул" (Хорватия) - "Астана" (Казахстан);
- "Ноах" (Армения) - АЕК (Афины, Греция);
- "Ауда" (Латвия) - "Дрита" (Черногория);
- "Сабуртало" (Грузия) - "Башакшехир" (Турция);
- "Брондбю" (Дания) - "Легия" (Польша);
- "Маккаби" (Петах-Тиква) - ЧФР (Румыния);
- "Силькеборг" (Дания) - "Гент" (Бельгия);
- "Осиек" (Хорватия) - "Зира" (Азербайджан)
- "Санкт-Галлен" (Швейцария) - "Шленск" (Польша);
- "Ботев" (Болгария) - "Зрински" (Босния и Герцеговина);
- "Омония" (Кипр) - "Фехервар" (Венгрия);
- "Копенгаген" (Дания) - "Баник" (Чехия);
- "Олимпия" (Словения) - "Шериф" (Молдова);
- "Спартак" (Словакия) - "Висла" (Польша);
- "Ружомберок" (Словакия) - "Хайдук" (Хорватия).
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Матчи запланированы на 8-е и 15-е августа.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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